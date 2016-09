Die nächste Bewährungsprobe Nach grandiosem Auftaktsieg werden die Döbelner UHC-Cracks beim USV TU Dresden geprüft.

Lubos Deraha und die UHC-Spieler wollen den zweiten Sieg. © Dirk Westphal

Was ist der 6:2-Erfolg am ersten Spieltag gegen Bundesligaabsteiger und Staffelfavoriten UHC Saalebiber Halle (6./0) für das Team des Trainers Tom Herrmann (3./3) wert? Eine erste Antwort, ob es sich um eine Eintagsfliege handelt oder die Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Saison vor allem in taktischer Hinsicht wirklich zugelegt hat, wird am Sonntag 15 Uhr der Auftritt beim USV TU Dresden zeigen.

„Wir haben noch nie deutlich gegen die TU verloren, vergangene Saison in Dresden erst in der Verlängerung und zu Hause haben wir gewonnen“, sagt Herrmann, der selbst aufgrund von Urlaub diesmal nicht vor Ort sein kann. Dennoch glaubt er an seine Mannschaft, denn die wird in Bestbesetzung nach Elbflorenz reisen. „Ziel ist es deshalb, die drei Punkte zu holen“, so Herrmann, der anfügt: „Die Truppe ist gut motiviert, die Einstellung stimmt.“ (DA/dwe)

