Die nächste Ampel an der Mühlstraße Vor zwei Monaten war die Ecke Brauhofstraße/Große Mühlstraße schon mal Baustelle. Jetzt soll sie wieder aufgebaggert werden.

© Archiv: SZ

Die Dippser Autofahrer kennen die Situation bereits. Ende März stand an der Ecke Brauhofstraße/Große Mühlstraße bereits eine Baustellenampel, weil die Stadt hier das Straßenpflaster in Ordnung bringen ließ. Seit dieser Woche sind sie wieder eine Ampel. Jetzt hat das aber nicht mit dem Straßenbelag zu tun, sondern mit den Leitungen unter der Straße. Die Telekom baut in der Innenstadt von Dippoldiswalde ihr Kabelnetz aus, um schnelles Internet zu ermöglichen. Dafür muss die beauftragte Firma wieder an dieser Ecke in die Erde. Die Bauarbeiten sind jetzt bis 7. Juli geplant, wie Marcel Hänchen, Leiter des Ordnungsamtes in der Stadtverwaltung Dippoldiswalde informierte. Die Kabelarbeiten konnten nicht vorgezogen werden. Sie gehen schrittweise im ganzen Stadtgebiet voran und müssen in den gesamten Bauablauf eingetaktet werden.

Die Verkehrsregelung an dieser Einmündung ist kompliziert, weil mehrere Seitenstraßen einmünden. So muss die Einfahrt von der Niedertorstraße mit einer eigenen Ampel geregelt werden. Der Fußgängerüberweg, der hier die Brauhofstraße überquert, wurde aus Sicherheitsgründen um rund 50 Meter weiter nach oben verlegt. „Das ist im Prinzip die gleiche Verkehrsregelung, wie wir sie vor zwei Monaten hatten“, sagt Hänchen. Autofahrer und Fußgänger können nun hoffen, dass die Kabelarbeiten möglichst zügig über die Bühne gehen.

zur Startseite