Die Nacht, in der Unglaubliches geschieht Silvesterliche Tiernachrichten, Tischsitten und Pfennig-Tanztouren von anno dazumal

Vor fast 100 Jahren in diversen einheimischen Geschäften vor Silvester erhältlich: „Extra feine Glücksfiguren“. Sammlung: Siegfried Huth

Freital. Wir sind mittendrin in den zwölf Nächten. Sie wissen doch: Was man zwischen dem Tag der Gaben und dem 6. Januar träumt, das hat schon unsere Vorfahren auf- und angeregt. Da fast in jedem Freitaler auch heute ein Stückchen Aberglaube steckt, bringen nicht nur ältere Leute die einem im Schlummer eingekommenen Träume mit privaten Ereignissen im neuen Jahr in Verbindung. Was man zum Beispiel in der fünften Nacht vor Augen hat, müsste demzufolge im fünften Monat, also im Wonnemonat Mai, aktuell sein. Im Falle eines Albtraums kann das freilich belastend sein.

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts sind etliche unserer Ahnen davon überzeugt, dass zwischen Heiliger Nacht und Neujahr das Vieh in den Ställen der Bauern reden und die Zukunft voraussagen würde. Die Sache hat allerdings einen Haken. Außer Sonntagskindern ist es keinem Menschen vergönnt, die Mitteilungen der Tiere zu verstehen.

Auch in anderer Hinsicht geht es in besagten Nächten unheimlich zu. So soll sich speziell in der Mitternachtsstunde alles Wasser in Brunnen und Flüssen in Wein verwandeln. Wer auszieht, den edlen Tropfen gratis zu schöpfen und in der Öffentlichkeit darüber spricht, erblindet auf der Stelle.

Es muss nicht immer Karpfen sein

Was tafeln Hausfrauen im Weißeritztal am Silvesterabend vor 100 Jahren auf? Die örtliche Presse hat sich kundig gemacht und dazu 80 Einheimische befragt. Das Ergebnis entspricht nicht ganz den üblichen Erwartungen. Favorit Karpfen erhält nämlich lediglich mickrige acht Stimmen. 17 Befragte entscheiden sich für Wild, zwölf für Rindsroulade, fünf für Kalbsnierenbraten. Fast die Hälfte schwört auf Krautwickel oder Wellfleisch. Die Gründe für diese Konstellation sind einleuchtend: Beide Spitzenreiter lassen sich noch am ehesten mit der schmalen Barschaft vieler Familien in Einklang bringen.

Die Wirte im Plauenschen Grund können in den 20er-Jahren keineswegs von vornherein mit einem vollen Haus rechnen. In Inseraten versprechen sie volkstümliche Küche, niedrige Preise, Damen- und Husarenkapellen. Das Vergnügen soll auf keinen Fall zu kurz kommen. Ausgelassene Stimmung und erhitzte Gesichter im Deutschen Haus, Coschützer Straße. Der Tanzsaal im oberen Stockwerk ist knackevoll. Dicht gedrängt hocken die Musikanten auf der schmalen Galerie unmittelbar unterm Dach. Nur wenige der jungen Leute haben moderne Bekleidung angelegt. Wie das ganze Jahr über, so wirbeln die Mädchen auch Silvester in derben Wollkleidern übers Parkett. Die Burschen aber tragen blaue Schürzen, nach Fleischerart schräg über die Ecke geschlagen. Je weiter der Uhrzeiger vorrückt, umso enger gehen die Paare auf Tuchfühlung. Rheinländer, Polka, Fox – für eine Tour sind jeweils fünf Pfennige zu berappen. Das kann man sich Silvester schon mal leisten. Im Übrigen hat es sich längst herumgesprochen – viele Potschappler Ehen bahnen sich auf diesen Tanzboden an.

Kauf ich mir ’nen Papagei?

Wer das Jahresfinale im trauten Heim feiert – und das dürfte etwa sie Hälfte der Einwohner sein – der hat Gelegenheit, sich im Bleigießen zu üben. Die nötigen Utensilien bieten ab 1920 alle Drogerien und Papierwarenhandlungen zwischen Dippoldiswalde und Dresden an. In handlichen Pappkartons verpackt, liegt das Erzeugnis in Schaufenstern aus. Überschrift: „Extra feine Glücksfiguren, hergestellt aus feinster Metallkomposition zum Gießen am Andreas-, Weihnachts- und Silvesterabend.“

Eine Gebrauchsanweisung ist beigefügt. Man öffnet die Figur, lege den darin enthaltenen Spruch in einen Gießlöffel und halte diesen über eine Flamme. Das geschmolzene Metall gieße man in ein mit Wasser gefülltes Gefäß. Die dabei entstehenden Formen deuten an, ob die jeweilige Frage im neuen Jahr im angenehmen oder weniger angenehmen Sinne beantwortet wird. Etwa: „Mein Schätzchen ist gar lieb und fein, wird es mich jederzeit erfreun?“ oder „Kauf ich mir ’nen Papagei oder mach ich Urlaub auf Hawaii?“ oder „Werde ich es endlich schaffen, nächstes Jahr nicht mehr zu paffen?“ – Letzteres scheint schon damals ein Problem gewesen zu sein.

zur Startseite