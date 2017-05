Die Nacht der Planenschlitzer Diebe brechen entlang der Autobahn in 28 Lkw ein. Auf einem Rastplatz bei Schönfeld stehlen sie 117 Fahrräder.

Das war eine böse Überraschung am frühen Morgen. Als ein Lkw-Fahrer am Mittwoch gegen 6 Uhr auf dem Autobahnparkplatz „Am Wiesenholz“ losfahren wollte, bemerkte er, dass sich jemand an seinem Sattelauflieger zu schaffen gemacht hatte. Die Plane war zerschnitten und die Ladefläche leer. 117 Fahrräder hatte der Lkw geladen. Und die waren jetzt weg. Gestohlen. Die dreisten Diebe müssen selbst mit einem Lkw oder mehreren Kleintransportern unterwegs gewesen sein. Denn 117 Fahrräder nehmen Platz weg. Als die herbeigerufene Polizei auf dem abgelegenen Parkplatz bei Schönfeld ankam, gab der bestohlene Lkw-Fahrer an, dass die Diebe zwischen 2.30 Uhr und 6 Uhr aktiv gewesen sein müssen. Der Schaden ist enorm. Die Fahrräder kosten zusammen 105 000 Euro. Also rund 900 Euro pro Stück. Womit klar ist, dass es sich um Markenfahrräder handelt. Gut möglich, dass die unbekannten Täter von der wertvollen Ladung wussten und dem Lkw-Fahrer auflauerten, um während seines Schlafes zuzuschlagen.

Doch einiges spricht auch dagegen. Womöglich ist er zufällig Opfer einer Bande geworden, die in dieser Nacht entlang der Autobahnen A 13 und A 4 auf nächtlichen Beutezug ging. Die Polizei registrierte an drei Autobahnparkplätzen in Radeburg, Dresden-Übigau und Wilsdruff 27 weitere Fälle, bei denen Lkw-Planen aufgeschlitzt wurden. „Wir gehen davon aus, dass die Taten im Zusammenhang stehen und professionell organisiert waren“, sagt Polizeisprecherin Jana Ulbricht.

Auf dem Autohof an der Washingtonstraße in Dresden hatten die Unbekannten die Planen an zwölf Lkw zerschnitten und nach der Ladung gesehen. Von einem Sattelauflieger stahlen sie 76 Computermonitore im Wert rund 50 000 Euro. An den anderen Fahrzeugen entstand offenbar nur Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Auf dem Parkplatz „Am Finkenberg“ an der Autobahn 13 hatten die Diebe weniger Glück. Als sie sich dort gegen 4 Uhr an einem Lkw zuschaffen machten, wurde der Fahrer vom Ruckeln auf seiner Ladefläche geweckt und schaute nach. Er stellte fest, dass Unbekannte die Plane zerschnitten und mehrere Kartons der Ladung herausgestellt hatten. Sie konnten unerkannt fliehen. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar. Auf demselben Parkplatz waren zehn weitere Lkw-Anhänger aufgeschlitzt worden.

An weiteren vier Lkw, die an der Autobahnraststätte „Dresdner Tor“ an der A 4 (Eisenach-Dresden) abgestellt waren, wurden ebenfalls die Planen zerschnitten. Bisher liegen keine Erkenntnisse zu entwendeter Ladung vor.

