Die Nacht der Autodiebe Unbekannte Täter sind in Weißwasser, Boxberg, Görlitz und Zittau unterwegs gewesen. Doch nicht immer waren sie erfolgreich.

Symbolfoto. © Matthias Weber

Diebe haben in der vergangenen Nacht in verschiedenen Orten des Landkreises Autos gestohlen oder dies zumindest versucht. Darüber informiert Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz. So fehlt seit Mittwochabend von der Parsevalstraße in Görlitz ein brauner Mazda 3 mit dem Kennzeichen GR-GR 1234, Baujahr 2015 und einem Zeitwert von etwa 18000 Euro.

In Boxberg haben Unbekannte von der Friedensstraße einen Audi A6 entwendet. Das dunkelblaue Fahrzeug, Baujahr 2008, hat das Kennzeichen GR-KV 1956. Der Zeitwert beträgt 14000 Euro. Von der Lindenstraße in Zittau ist seit der Nacht ein VW T5 Multivan mit dem Kennzeichen ZI-SG 297 verschwunden. Der Zeitwert des 2007 gebauten Fahrzeuges liegt bei 20000 Euro.

In Weißwasser versuchten Diebe, drei Fahrzeuge zu stellen. Auf der Wolfgang- und Friedrich-Bodelschwingh-Straße traf es jeweils einen VW Touran, auf dem Braunsteichweg einen Audi A3. Doch die Diebe scheitern.

Die Soko Kfz ermittelt. Nach den gestohlenen Fahrzeugen wird gefahndet. (szo/tc)

zur Startseite