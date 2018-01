Die Nacht der 1 008 Einsätze

Die Dachabdeckung des 50 Jahre alten Warenhauses ist auch beschädigt.

Diese Mauer in der Kolpingstraße kippte einfach um.

Bis Freitagmittag blieb die S 234 bei Partwitz voll gesperrt

… oder aber auch reihenweise entlang der Straßen wie hier zwischen Schwarzer Elster und Neuwieser See an der S 234 in der Elsterheide. Fotos: Kolodziej (1), Schulz (4)

Bäume stürzten um, hier in der Bonhoefferstraße Hoyerswerda …

Sturmtief Friederike hat ganz schön gehaust. Aber wie bei etlichen anderen Stürmen in letzter Zeit hat die Region Hoyerswerda eigentlich Glück gehabt. Im Zuständigkeitsbereich der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen kam es im Zusammenhang mit dem Orkantief freilich zu einem erhöhten Einsatzaufkommen. Den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes entsprechend wurden in Vorbereitung auf das Einsatzgeschehen die personellen Ressourcen der Leitstelle verstärkt. Bei der Polizeidirektion in Görlitz hingegen war die Telefonzentrale trotz Verstärkung dem Ansturm der Anrufe nicht gewachsen. Laut Polizei blieben rund 150 Anrufe unbearbeitet. Bis zum gestrigen Morgen verzeichnete die Regionalleitstelle insgesamt 1 008 Einsätze, davon waren lediglich 111 Einsätze dem Tagesgeschäft Regelrettungsdienst, Krankentransport und Ähnlichem zuzuordnen. Lagebedingt wurden zum Orkantief im Landkreis Bautzen 573 und im Landkreis Görlitz 324 Einsätze aufgenommen. Entstördienste, Feuerwehren, Straßenmeistereien, Hausmeister und andere waren praktisch im Dauereinsatz.

Hauptschwerpunkte der unwetterbedingten Einsätze waren auf Fahrwege und in Stromleitungen gestürzte Bäume sowie abgedeckte Dächer, beispielsweise in Königsbrück und Bischofswerda. Gäste und Personal der Gaststätte auf dem Butterberg bei Bischofswerda mussten über Nacht auf dem Berg bleiben, da über 30 Bäume die Straße auf den Berg blockierten. In Hoyerswerda beschädigte der Sturm einen Teil der Dachumrandung des einstigen Centrum-Warenhauses. Hier und da flogen Dachziegel von Häusern, bei der Johanneskirche waren es an der bekannten Stelle auf der windabgewandten Seite ein paar mehr. Verletzt wurde hier glücklicherweise niemand. Überhaupt, so vermeldet Stadtsprecher Bernd Wiemer mit Verweis auf die Leitstelle, gab es nach den derzeit vorliegenden Informationen im Zusammenhang mit dem Sturmereignis keine Personenschäden. Dafür wurden jede Menge umgestürzte Bäume und die damit einhergehenden Schäden registriert. In Hoyerswerda kippten Bäume auf den Lindenweg in Kühnicht, auf die Zufahrt der Bonhoefferstraße und in die Einfahrt des Hauses Rosengarten in der Alten Berliner Straße, in eine Freileitung bei Schwarzkollm, in Bröthen in die oberirdisch verlaufende Telefonleitung. In Dörgenhausen flog ein Blech in eine andere Telefonleitung. Eigentlich kamen auch in den umliegenden Gemeinden die Kettensägen nicht zur Ruhe. Etliche Dörfer blieben in der Nacht zu Freitag stundenlang ohne Strom, in einigen Wittichenauer Ortsteilen und in Lauta-Dorf bis weit in den Freitag hinein. In Wiednitz, mit Ausnahme der Ortslage Heide, und einigen umliegenden Orten im Brandenburgischen wird voraussichtlich erst am heutigen Samstag wieder Strom fließen. Mancher befürchtet, dass es sogar bis Sonntag dauern könnte.

Der Bahnverkehr von Hoyerswerda nach Leipzig und Dresden war auch am Freitag stark eingeschränkt oder fiel teilweise aus. Ein Busnotverkehr zwischen Falkenberg und Hoyerswerda mit Umsteigen in Ruhland wurde eingerichtet. Auf den Straßen sah es teilweise nicht besser aus. Auf der B 96 zwischen Königswartha und Bautzen kollidierte ein Auto mit einem umgestürzten Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt wurde ein Autofahrer, der auf der B 156 zwischen Uhyst und Lieske in einen umgestürzten Baum hineinfuhr. Die B 97 wurde zwischen Laußnitz und Ottendorf-Okrilla in der Nacht zum Freitag ebenso voll gesperrt wie die S 234 zwischen dem Brandenburger Tor und Partwitz. Hier lagen Bäume auf der Straße bzw. drohten abzuknicken und auf die Fahrbahn zu stürzen. Nach und nach wurde der Sturmbruch beseitigt, konnten die Straßen wieder freigegeben werden.

Anderswo hatte man einfach Glück – da kippten zwar reihenweise Bäume um, aber weg von der Straße zur anderen Seite hin. Aus Erfahrung warnt der Sachsenforst vor dem Betreten der Wälder. Ehe hier der Windbruch aufgearbeitet ist, werden Monate vergehen.

Erneuert werden muss zudem so manche Reklame. Das reicht von dem riesigen Werbeaufsteller der Ewag am Kamenzer Flugplatz über Banner für das 750. Gründungsjubiläum von Hoyerswerda bis hin zu Fahnen und beleuchteten Wegweisern auf dem Parkdeck des Lausitz-Centers. Und manchmal sitzt man dann in einer solchen ereignisreichen Nacht auch falschen Hinweisen auf – der Globus-Markt hatte am Donnerstag, anders als von Tageblatt gemeldet, beispielsweise gar nicht eher geschlossen, Lausitz-Center und Stadtverwaltung hingegen schon.

