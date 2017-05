Die Nachkriegs-Kindergärtnerin Luzie Reimann baute nach dem Krieg den Gröbaer Kindergarten auf. Dafür ging sie geschickte Koalitionen ein.

zurück Bild 1 von 2 weiter Luzie Reimann leitete von 1945 an den Kindergarten Gröba. Bis Anfang der 90er Jahre wurden dort Kinder betreut, inzwischen beherbergt das Gebäude am Hafen das Stadtteilhaus. © Sebastian Schultz Luzie Reimann leitete von 1945 an den Kindergarten Gröba. Bis Anfang der 90er Jahre wurden dort Kinder betreut, inzwischen beherbergt das Gebäude am Hafen das Stadtteilhaus.

Dieses Foto zeigt Erzieherinnen und Kinder im Jahr 1946.

Luzie Reimann ist Anfang zwanzig, als sie beim „Herrn der Schlüssel“ auftaucht – damals, 1945, kurz nach Kriegsende. „Das war ein ehemaliger Lehrer von mir. Er war Freimaurer, die von den Nazis verfolgt wurden. Bei den Russen galt er daher als unbelastet. Deshalb bekam er die Schlüssel aller Riesaer Institutionen – vom Krankenhaus, von Schulen und eben von Kindergärten.“ Reimann erinnert sich an eine riesige Holzplatte, an der die Schlüssel an Nägeln hingen. Die junge Kindererzieherin war zu ihm gegangen, weil sie wieder arbeiten wollte. „Ich sagte zu ihm, dass er mir eine Aufgabe geben soll. Da griff er, ohne aufzustehen, hinter sich und nahm den Schlüssel des Kindergartens in Gröba vom Nagel.“ Dafür musste sie „nur“ einer Übereinkunft zustimmen. „Ich musste unterschreiben, dass ich ein Jahr lang nichts verdiene.“ Luzie Reimann willigte ein. „Es gab ja sowieso kaum etwas zu kaufen. Essen konnte ich bei meinen Eltern, ansonsten bekam man ja Lebensmittelkarten zugeteilt“, erzählt die 95-Jährige. Und noch etwas gab der „Herr der Schlüssel“ seiner ehemaligen Schülerin mit auf den Weg. „Ich sollte den Kindergarten wieder eröffnen, und zwar schnell. Denn viele Männer waren noch in Kriegsgefangenschaft, und die Frauen wurden in den Betrieben gebraucht. Sie mussten also ihre Kinder irgendwo unterbringen.“

Öffnungszeiten: ab halb sechs

Zu diesem Zeitpunkt wusste die junge Frau allerdings noch nicht, in welchem Zustand der Kindergarten war. „Ich ging also hin, um mir ein Bild zu verschaffen.“ Was Luzie Reimann da erwartete, war ein von Krieg und Plünderung gezeichnetes Gebäude: Das heutige Stadtteilhaus am Hafen hatte die Sprengung der Hafenbrücke alles andere als gut überstanden. „Das Dach fehlte, die Fenster waren kaputt. Außerdem hatten die Leute die Kindermöbel aus dem Gebäude geholt, wahrscheinlich, um damit zu heizen“, erzählt sie.

Luzie Reimann begann gleich mit dem Aufräumen und Ausbessern. „Ich habe dafür verschiedenste Menschen um Hilfe gebeten, vor allem in den Betrieben.“ Ihr Gedankengang war wie folgt: „Wenn ich etwas für die Betriebe tue, indem ich auf die Kinder der Arbeiterinnen aufpasse, können die Betriebe auch etwas für mich tun.“

Schon im Juni 1945 eröffnete der Kindergarten. Als besonders fruchtbar erwies sich die Zusammenarbeit mit dem Gummiwerk und der Friedrich-Engels-Schule (heute Werner-Heisenberg-Gymnasium). Schule, Werk und Kindergarten bildeten einen sogenannten Freundschaftsring. „Die Lehrer halfen uns beim Renovieren, dafür haben sie später bei uns im Kindergarten ihre Konferenzen abgehalten, weil wir es warm hatten“, erzählt die ehemalige Kindergartenleiterin. „Und mit einem Lastwagen des Gummiwerks konnte ich nach Leipzig fahren, um neue Möbel zu holen. Dafür haben wir bei Veranstaltungen des Werks mit den Kindern Vorführungen gestaltet.“

Auf alten Fotos ist Luzie Reimann stets gut gelaunt und fast immer mit einer Gitarre in der Hand zu sehen. Dasselbe Musikinstrument besitzt sie bis heute. In ihrer Stube hängt es an der Wand – noch immer baumeln die bestickten Bänder daran wie früher. „Die hat man sich unter Freundinnen damals geschenkt“, erklärt sie.

Mit einem Funkeln in den Augen erzählt Luzie Reimann von früher: von nahrhafter Schokolade, die in Paketen „von den Amerikanern“ für die Kinder ankam, von Kinderfesten und Elternabenden, die im Vergleich zu heute bei den Erwachsenen besonders beliebt waren. „Ja, es gab ja sonst keine Freizeitmöglichkeiten. Deswegen waren die Abende mit den Eltern eine willkommene Abwechselung. Mitunter haben wir bis drei Uhr morgens gefeiert.“ Zeitweise wohnte sie sogar im Kindergarten. „Wir mussten um halb sechs aufmachen, weil um 6 Uhr die Arbeit in den Betrieben begonnen hat.“

Sehr lang blieb Luzie Reimann jedoch nicht in „ihrem“ Kindergarten. „Meine Eltern waren schwer krank, ich musste sie pflegen.“ Mitte der 50er gab sie die Leitung ab, um sich um die Familie zu kümmern. Doch die Erinnerungen an „diese schöne Zeit“ sind geblieben – bis heute.

