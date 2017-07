Radsport „Die Muskeln schmerzen jetzt schon“ Tobias Sachse bestreitet in Kanada ein Etappenrennen mit dem Mountainbike. Mensch und Material sind stark gefordert.

Dieses Foto hat Tobias Sachse vor dem Start zum ersten Rennen in Cumberland aufgenommen. © Tobias Sachse

Das BC Bike Race in Kanada ist ein Rennen, das den Athleten alles abverlangt. Sieben Etappen mit dem Mountainbike mit einer Länge von insgesamt etwa 300 Kilometern. Mit dabei ist der Döbelner Tobias Sachse, der eines der begehrten Tickets ergattert hat. Nach den ersten drei Renntagen zieht der Radsportler vom Döbelner SC eine Zwischenbilanz. „Hier weiß noch keiner, ob er alle sieben Etappen schaffen wird. Die Muskeln schmerzen jetzt schon“, sagt Sachse.

Vor dem Start waren einige Vorbereitungen zu treffen. In der Sporthalle der Capilano Universität in North Vancouver wurden das Gepäck und die Räder eingeladen. Bevor es mit Bus und Fähre nach Cumberland ging, gab es noch ein Meeting, bei dem sich die Veranstalter des BC Bike Race vorstellten. Medizinische Abteilung, Reparatur und Massage Service erzählten über ihre Aufgaben. „Ein wichtiges Thema war auch die Dehydration. Wir wurden angehalten, genügend zu trinken“, so Tobias Sachse. Im Camp in Cumberland angekommen bekam jeder sein Zelt und Gepäck.

Der Start zum ersten Rennen wurde im Stadtzentrum von Cumberland vollzogen. Jeder konnte sich seine Startposition heraussuchen. Vor den weiteren Etappen erfolgte die Starteinteilung nach den erreichten Zeiten. Der Start hatte sich in sechs Blöcke geteilt zu je 100 Bikern.

Cumberlands Trails sind nicht zu unterschätzen. Zuerst ging es eine Schotterstraße bergauf, die zum Ende ein Singletrail wurde. Das heißt, die Strecke ist so schmal, dass man nicht nebeneinander fahren kann. „Da kam es bereits zum ersten Stau, weil manche sich nicht trauten, steile Abgänge, die aus einem einzigen Fels oder großen Wurzeln bestanden, zu fahren oder auch, weil manche fielen“, schildert Sachse die Situation. Jeder Schwierigkeitsgrad (grün bis schwarz) war vertreten, sodass es bei einfachen Trails fließend rollte, weil keine großen Hindernisse da waren. Bei den blauen und schwarzen Trails machten enge Kurven und viele Wurzeln das Vorankommen bergan schwer. Bei den schwarzen kamen steile Abfahrten auf Felsen dazu, bei denen man gut dosiert die Bremsen einsetzen musste. Tobias Sachse benötigte für die 48 Kilometer lange Strecke 3:49:17 Stunden und konnte sich eine Startposition im vierten Block ergattern.

Das zweite Rennen startete in Powell River direkt am Strand und endete auch dort. Ideal um sich gleich danach ab zukühlen. „Die Trails waren nicht so anspruchsvoll. Dennoch musste ich überwiegend stehend fahren, weil der Sattel durch die verwurzelten Trails wie ein Presslufthammer auf den Allerwertesten wirkte.“ Trotz der längeren Distanz (52 km) war Sachse schneller im Ziel als in Cumberland. Er benötigte 3:25:48 Stunden.

In der Nacht vor der dritten Etappe von Earls Cove nach Sechelt hatte es geregnet. „Jeder dachte, dass es rutschig werden würde, doch davon war nichts zu spüren“, zeigte sich der Döbelner erleichtert. Die ersten 20 Kilometer ließen sich einfach fahren. Steile Auffahrten und Schotterstraße. Doch später kamen mehr und mehr blaue und schwarze Trails hinzu, bei denen technisches Können gefragt war. Manchmal standen die Bäume eng nebeneinander, sodass darauf geachtet werden musste, nicht mit dem Lenker hängenzubleiben. Eine Herausforderung für viele Biker. Die letzten kamen nach sieben Stunden ins Ziel, obwohl es nur 59 Kilometer und 1 700 Höhenmeter waren. Für Tobias Sachse war das Rennen nach 4:21:34 Stunden beendet.

