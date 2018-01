Die Müllhalde an der Straßenecke Containerstellplätze in Freital sind häufig verdreckt. Das Angebot eines Supermarkts könnte das Problem nun zumindest teilweise lösen.

Die Container an der Uferstraße sind oft vermüllt. SZ-Leser Steffen Stein hat den Zustand im November 2017 festgehalten. © Steffen Stein

Freital. Mit seinem Fahrrad ist Steffen Stein oft in Freitals Wohngebieten unterwegs und kreuzt so manchen Containerstellplatz. Es ärgert ihn, was er dort häufig sieht. Dass sich im Januar Flaschen und Weihnachtsbäume stapeln, sei ja nicht einmal verwunderlich. Doch schon im November 2017 ist er an der Uferstraße über einen Stapel Kleider vor den Wertstoffcontainern gestolpert. Und das nicht zum ersten Mal. Deswegen hat er sich mit dem Problem an die Sächsische Zeitung gewandt.

An sich ist jeder dankbar, wenn der nächste Container für schweres Glas oder die unhandliche Pappe nicht weit von der Wohnungstür weg ist. Das ist bequem. Doch Stein sieht bei seinen Radtouren oftmals Entsorgungsstellen, an denen der Müll um die Container herum verteilt liegt. „Es gibt einige solcher Dreckecken, zum Beispiel die Uferstraße“, sagt er, wobei er weiß, dass sich die Mehrheit an die Vorschriften der Müllentsorgung hält. Nur sind das eben nicht alle. Eine Minderheit mache es sich mit der Müllentsorgung auf der Straße einfach zu bequem, kritisiert er.

Aber Stein ist niemand, der einfach wegsieht. Stattdessen macht er mit dem Handy ein Foto und meldet den verschmutzten Containerstandort der Stadt.

Sobald seine Meldung im Rathaus eingeht, geht es dann auch ganz schnell. „Wenn ich das nächste Mal an der Stelle vorbeifahre, wurde der Müll meist schon entsorgt“, sagt Stein. Doch eine Dauerlösung ist das in seinen Augen nicht. Er sorgt sich darum, welche Kosten die zusätzliche Reinigung verursacht und was davon auf den Bürger umgelegt wird.

Eine genaue Antwort gibt es von der Freitaler Stadtverwaltung darauf allerdings nicht. „Die Kosten speziell dafür werden nicht einzeln erfasst, sondern sind pauschal im entsprechenden Haushaltsbudget enthalten“, erklärt Stadtsprecher Matthias Weigel. Gereinigt werden die etwa 40 Containerstellplätze im Stadtgebiet durch die Straßenmeisterei und das Straßenbauamt. Sie übernehmen das im Auftrag des Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE), wofür es eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 90 Cent pro Einwohner gibt – macht bei rund 40 000 Einwohnern etwa 36 000 Euro.

Probleme an den Containern bleiben allerdings auch im Rathaus nicht unbemerkt. „Natürlich fällt es der Stadtverwaltung auf, wenn sich Müll an öffentlichen Plätzen stapelt“, so Weigel. Manchmal weisen Bürger wie Steffen Stein darauf hin. Die verdreckten Ecken entstehen aber scheinbar nicht, weil es zu wenige Container in Freital gibt. Es gibt seitens der Stadt bisher keine Pläne, neue Standorte anzubieten.

Das hätte auch in Steffen Steins Augen nicht viel Sinn – zumindest nicht, wenn die neuen Container nicht an den richtigen Standorten stehen. Und wo wären die? „An den Einkaufsmärkten“, sagt Stein überzeugt, „Dort bringen wir doch sowieso schon das Leergut hin, warum also nicht auch Glas und Pappe?“ Für ihn ist die Überarbeitung des bundesweiten Abfallsystems längst überfällig.

Dabei gibt es bereits Geschäfte, die sich dem Problem annehmen und längst nicht mehr nur Batterien und Glühbirnen zurücknehmen. Im Kaufland im Weißeritzcenter beispielsweise können auch Papier, Folien und Styropor in getrennten Behältern entsorgt werden. Nur für Glas gibt es bisher keine Alternative, dafür aber neuerdings für Textilien.

Auch Kleiderspenden laufen nicht immer problemlos ab. Stein stolperte nicht erst einmal über Kleiderberge vor den Spendencontainern. Dagegen vorzugehen ist schwierig, denn diese Container sind meist in Privathand. Viele gehören Wohlfahrtsverbänden, wie dem Deutschen Roten Kreuz. Doch es gebe auch schwarze Schafe, sagt Stadtsprecher Weigel. Insgesamt stehen in der Stadt 60 Altkleidercontainer und eigentlich dürften sie auch nur an den Containerstellplätzen aufgestellt werden. Das Problem sei, wenn die Container auf der „grünen Wiese“ auftauchten. Von Stadtgrundstücken können sie meist leicht entsorgt werden. Kompliziert wird es erst, wenn so manche Firma nur eine Telefonnummer am Container anbringt.

Diesem Problem wirkt nun auch Kaufland mit den neuen Textilbehältern entgegen, die das Unternehmen im vergangenen September aufstellte. Nur dem Glas können sie sich nicht annehmen. Diese Entsorgung läuft über das Duale System Deutschland und der Markt bezahlt eine Lizenz für die Entsorgung. So liegt es letztlich doch in der Verantwortung der Anwohner, bei der Entsorgung nicht alles auf der Wiese vor den Containern zu verteilen.

