Die Mühle rockt in Thiemendorf Drei Bands haben bei der 7. Auflage auf dem Festplatz an der Alten Wassermühle gespielt. Dabei erhielt auch der Nachwuchs eine Chance.

Die Band Ruby Dee and the Snakehandlers feat. Mr. Twist. © Rolf Ullmann

Die Band Ruby Dee and the Snakehandlers feat. Mr. Twist. eröffnete am Sonnabendabend den Reigen der insgesamt drei Bands während der 7. Auflage von „Die Mühle rockt“. Hunderte Gäste strömten dazu auf den Festplatz an der Alten Wassermühle bei Thiemendorf. Die Organisatoren vom SV 1990 Thiemendorf bereiteten die Veranstaltung auch diesmal mit großem Einsatz perfekt vor. Mit dem Rock an der Mühle erhielten die Nachwuchsband Conopia sowie junge Musiker die Chance sich einmal auf einer professionellen Bühne vor einem größerem Publikum während eines Workshops sowie bei einem Auftritt zu testen.

