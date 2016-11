Die Müh mit dem Federvieh Seit vier Jahrzehnten züchtet Roland Träger Hühner. Doch auch Erfahrungen schützten nicht vor den Launen der Natur.

Schwarze Italiener heißt die Rasse, die Roland Träger züchtet. Am kommenden Wochenende stellt er sie bei der Schau in Mohorn aus. © Karl-Ludwig Oberthür

Grund/Mohorn. Es raschelt im welken Laub unter dem Nussbaum. Kohlrabenschwarze Hühner scharren nach etwas Essbarem und gackern. Kohlrabenschwarz? Da muss Roland Träger gleich mal Einspruch erheben. Er öffnet eine kleine Tür im Zaun und bittet auf die Wiese neben dem Nussbaum. Die Hühner kommen neugierig näher – im Licht schimmern die schwarzen Federn leicht dunkelgrün. „Das ist ganz typisch für die Rasse“, erklärt der 80-Jährige.

Die Rasse sind schwarze Italiener; mittelgroßes Geflügel mit gelben Beinen und weißen Ohrlappen. Träger liebt seine Italiener. Seit 1963 züchtet er sie hinter seinem Haus im Wilsdruffer Ortsteil Grund. Sein Cousin brachte ihn damals dazu und gab ihm erste Tiere ab. Seitdem hat Träger Tausende Küken schlüpfen und groß werden sehen. Bis zu drei Zuchtstämme hatte er zeitweise, inzwischen hat er reduziert. „Ist eben viel Arbeit und ich musste aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzertreten“, sagt Träger. Denn Züchten – das ist mehr als Schönheitswettbewerb.

Schon ums Ausbrüten muss sich Roland Träger selbst kümmern – die im Spätwinter gelegten Eier kommen in einen Brutapparat, weil die italienischen Hühnerdamen sich nicht selbst auf ihre Eier setzen. „Der Instinkt ist der Rasse abhanden gekommen“, erklärt er. Sobald die Jungtiere im Sommer im Teenageralter sind, wird ausgelesen. Nur wer den strengen Kriterien einer Rasse am nächsten kommt, darf als Zuchttier weiter hinterm Haus scharren. Da geht es nicht nur um die Gefiederfarbe. Begutachtet wird unter anderem die Länge des Schnabels, der Kamm, die Augenfarbe, das Brustbein und vieles mehr.

Doch obwohl Roland Träger ein erfahrener Züchter ist, der in seinem Regal etliche Siegerpokale stehen hat, klappt es mit der Bestform nicht immer. Der 2016er-Jahrgang beispielsweise hat schlappe Kämme. „Die hängen so runter, keine Ahnung warum“, sagt er. Sein einziger Trost: Den Tieren seiner Mitstreiter vom Mohorner Rassegeflügelzuchtverein geht es nicht besser. Ob es trotzdem für einen Preis reicht, wird er am Wochenende erfahren – dann findet wieder die Jahresschau statt.

Geflügelschau Mohorn am 12. November von 9 bis 18 Uhr und am 13. November von 9 bis 15 Uhr im Technikstützpunkt der Agrar GmbH, Freiberger Straße 50A

