Die morsche Gefahr Die Landestalsperrenverwaltung lässt in den Landkreisen Görlitz und Bautzen Hunderte alte und kranke Bäume fällen. Fledermäuse dürfen bleiben.

Die Pappeln müssen weg. So wie hier an der Spree bei Niedergurig nutzen die Mitarbeiter der Landestalsperrenverwaltung den Winter in den kommenden Wochen für Baumfällarbeiten an den Gewässerläufen in den Kreisen Bautzen und Görlitz. © uwe soeder

Holger Schaad drückt die Motorsäge ins Holz. Er schneidet den dicken Stamm in exakt 3,65 Meter lange Stücke. So will es der Sachsenforst, der sich um den Verkauf des Holzes kümmert. „Wird auch Zeit, dass es wegkommt“, murmelt Schaad. Die riesengroßen Pappeln hier an der Spree bei Niedergurig haben ihr Lebensende erreicht. 50, vielleicht sogar 70 Jahre alt sind sie. Und schon ziemlich morsch. Das hat die riesigen Bäume mittlerweile auch zu einer Gefahr gemacht. Eine der meterdicken Pappeln ist beim Fällen umgestürzt, als die Säge noch gar nicht ganz durch war. Ein untrügliches Zeichen. Der halbe Stamm war verfault.

„Es ist wirklich höchste Zeit, dass wir hier rangehen“, weiß Enrico Weber, der Leiter der Gewässermeisterei bei der Landestalsperrenverwaltung in Bautzen. Die sieben großen Pappeln an der Spree bei Niedergurig sind die ersten von Hunderten Bäumen, die die Mitarbeiter der Bautzener Gewässermeisterei in den kommenden Wochen fällen werden. Sie werden überall an Flüssen und Bächen in den Kreisen Bautzen und Görlitz anrücken – an der Wesenitz, an der Spree, am Langen Wasser, am Schwarzwasser, am Weißen und am Schwarzen Schöps, an Mandau und Neiße und noch einigen anderen Orten. Bis Februar, schätzt Weber, werden seine Mitarbeiter zu tun haben.

Erlen von Wurzelfäule befallen

Gefällt werden ausschließlich alte und kranke Bäume, erklärt der Gewässermeister. Vor allem sind es Erlen, die in der Region schon seit Jahren sehr stark von der Wurzelhalsfäule befallen sind. „Diese Krankheit führt sehr schnell zum Absterben der Bäume“, sagt Enrico Weber. Es habe sich aber gezeigt, dass sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet, wenn die befallenen Bäume frühzeitig gefällt werden. „Die Chance ist dann groß, dass gesunde Bäume nachwachsen können.“

Das Nachwachsen ist ein wichtiger Aspekt. Für die gefällten Bäume werden im Frühjahr neue gepflanzt. „Wir pflanzen dann standorttypische Laubbäume wie Eichen, Linden, Ulmen oder Weiden nach“, erklärt Enrico Weber. Der Gewässermeister versucht es trotz der Wurzelhalsfäule auch immer wieder mit Erlen. Es gibt an einem Gewässer eigentlich nichts besseres als Erlen, weiß er. „Das Wurzelwerk einer Erle reicht bis auf die Sohle des Gewässers. Das bringt eine hohe Uferstabilität“, weiß der 41-Jährige.

Baumbestand unter Kontrolle

Das ganze Jahr über sind Mitarbeiter der Landestalsperrenverwaltung an den Ufern der Fließgewässer in ihrem Verantwortungsbereich unterwegs, um den Baumbestand zu kontrollieren. Viel Arbeit ist das bei insgesamt mehr als 800 Kilometer Gewässerlauf. „Wir müssen vor allem die Verkehrssicherheit garantieren“, sagt Enrico Weber. Ein Baum, der umzufallen droht, ist eine Gefahr. Auch wenn ein Baum ins Wasser fällt und zum Fließhindernis wird, ist das ein Problem.

Im Laufe des Jahres füllt sich so die Liste der Uferbäume, die gefällt, gekürzt oder entästet werden müssen. Die Fällarbeiten werden mit den jeweiligen Städten und Gemeinden und der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt genau abgestimmt. „Die Bäume sind ja auch Lebensraum“, sagt Enrico Weber und schmunzelt: „Fledermäuse dürfen wohnen bleiben“, versichert er. Auch wenn der Aufwand dafür manchmal riesengroß ist. So schneiden die Mitarbeiter der Gewässermeisterei auch mal ganze Baumstücke heraus und stellen sie wieder auf, weil beispielsweise in einer Baumhöhle oben Fledermäuse wohnen oder unten im Stamm eine seltene Ameisenart. Nur die Waschbärenfamilie in der großen Linde letztes Jahr, die musste sich ein neues Quartier suchen. Waschbären stehen nicht unter Naturschutz.

Neue Nisthilfen

„Wir tun in dieser Hinsicht wirklich alles, was wir tun können“, sagt Weber. Wenn den Vögeln durch das Fällen Brutplätze verloren gehen, bauen seine Mitarbeiter Nisthilfen, sie pflanzen Sträucher für Kleintiere oder ersetzen auch mal eine einzige gefällte Linde durch 20 neue.

Vorm Dunkelwerden ist Feierabend für Holger Schaad und seine Kollegen. Die Stämme der sieben Pappeln liegen in 3,65 Meter-Stücken zum Abholen bereit. Das Holz ist nicht viel wert. Es taugt höchstens noch für Paletten oder Spanplatten. Das Astwerk haben die Kollegen gleich vor Ort gehäckselt. Die Häcksel werden im Frühjahr um die Neuanpflanzungen gestreut.

zur Startseite