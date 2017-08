Die Mondfinsternis beobachten Den Höhepunkt erreicht die Finsternis um 20.20 Uhr. Doch in der Radebeuler Sternwarte gibt es schon vorher viel Wissenswertes über den Sternenhimmel.

So ähnlich könnte es am 7. August am Nachthimmel wieder aussehen : Die Bildkombo zeigt die Phasen der Mondfinsternis bis zur totalen Mondfinsternis. © Archiv/dpa

Am Montag, dem 7. August, kommt es zur zweiten und letzten Mondfinsternis in diesem Jahr. In Mitteleuropa kann bei sehr tiefem Mondstand das Ende der partiellen Finsternis beobachtet werden, teilt Danila Wolf von der Radebeuler Sternwarte mit. „Die partielle Phase dauert von 19.22 bis 21.18 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit“, erklärt sie. Den Höhepunkt erreicht die Finsternis um 20.20 Uhr. Dann ragen rund 25 Prozent des Monddurchmessers in den Kernschatten der Erde.

Ab 20.30 Uhr kann der Aufgang des bereits teilweise verfinsterten Mondes an den Fernrohren der Sternwarte in Radebeul beobachtet werden. Eine Stunde vorher wird bei einem Vortrag mit der Hilfe eines historischen Telluriums – ein mechanisches Gerät, das den Umlauf der Planeten um die Sonne veranschaulicht – erklärt, wie eine Mondfinsternis überhaupt entsteht. Nach der Finsternis oder bei bewölktem Himmel können Besucher im Planetarium den aktuellen Sternenhimmel im August oder im Hörsaal Schattenspiele erleben. Abschließend wird die 3-D-Präsentation „Mission to moon“ gezeigt. (SZ/nis)

