Die modernste Textilfabrik Ostsachsens stand in der Weststraße Die SZ erinnert in einer Serie an Menschen, Gebäude und anderes aus Zittau, die alle kennen – obwohl sie nicht mehr da sind. Heute: die Mechanische Weberei.

.. heute Wohngebiet: die Fläche zwischen Mandau und Weststraße in Zittau.

Vor 133 Jahren gründeten beteiligte Aktionäre und Inhaber anderer Firmen in der Zittauer Webervorstadt eine große Orleansweberei mit Veredlung und Appretur. Ursprünglich lagen hier auf den gepflegten Mandauwiesen die rohen Leinengewebebahnen fast aller Zittauer Hand- und Manufaktur-Weber zur „Rasen-Bleiche“ aus. Ein Großteil der hochwassergefährdeten Wiesen gehörten bis 1863 Johann Christian Buttig. Das war der Großvater des späteren Kohlen-und Gemüsehändlers Ewald Buttig, einem Zittauer Original.

Karl Ernst Wilhelm Schmidt begann am 17. November 1863 an der „Pappelgasse“ einen Web- und Appretursaal zu errichten. 1870 errichtete Schmidt eine Kettgarnfärberei, Gewebesengerei und ein mit „große Hauptfärberei“ tituliertes Gebäude. Im Jahre 1883 verkaufte Schmidt alles an die gerade gegründete Mechanische Weberei AG, in die auch die Orleans-Weberei von Gustav Fraenkel in der Dörnergasse eingegliert wurde. Diese neue Mechanische Weberei Zittau AG von den beiden vormals selbstständigen Textilunternehmen einige Produktionsgebäude doppelt, nutzte aber alle und erweiterte beträchtlich auf der inzwischen „Weststraße“ genannten ehemaligen Dörnergasse. 1888 hielt anstelle des Gaslichtes die elektrische Beleuchtung mit 110 Volt Gleichstrom Einzug in sämtliche Betriebsräume. Jährlich entwickelte man fast 2 000 neue Designs verschiedenster Ausfertigung und Farben. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges beschäftigte die Firma 1 000 Menschen, nachher sogar zeitweilig 1 200. Selbst zwei Großbrände innerhalb 30 Jahren taten dem Unternehmen keinen nennenswerten Abbruch. Die Firma war und blieb unbestritten das modernste und leistungsfähigste Textilunternehmen der südlichen Oberlausitz, ja ganz Ostsachsens.

Ein Schwerpunkt war die dauerhafte Versorgung mit Brauchwasser. Dazu baute man eine Mandauwasserklär- und -versorgungsanlage. Während des Zweiten Weltkrieges stellte man fast vollständig auf Kriegsproduktion um, was nachher zur Folge hatte, dass per Volksentscheid 1946 das Unternehmen in Volkseigentum überging und die Kriegsgewinnler zum Teufel gejagt wurden. Kriegsbedingte Zerstörungen gab es keine und so konnte bereits am 18. Mai 1945 wieder mit 250 Leuten bescheidenst produziert werden – zunächst nur in Form von Reparationen an die UdSSR.

Mit der politischen Wende aber hatte auch dieser Spitzenbetrieb keinerlei Chancen, sich am Markt zu erhalten. Heute stehen auf dem Terrain einige Einfamilienhäuser. Nur betagte Zittauer haben noch eine Vorstellung von der „Mechanischen“, wie sie im Volksmunde genannt wurde.

