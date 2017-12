Die Mitte rotiert Drei starke Mittelblockerinnen prägen derzeit die Erfolgsserie der DSC-Volleyballerinnen – auch beim Auswärtssieg in Aachen.

Sasa Planinsec musste am Mittwoch noch zuschauen, war aber in Aachen besonders wertvoll. © Matthias Rietschel

Ab durch die Mitte ist beim Dresdner SC derzeit das probate Mittel. Die Volleyballerinnen des fünffachen deutschen Meisters zwingen die Kontrahentinnen in der Bundesliga derzeit mit ihrer überragenden Besetzung im Mittelblock in die Knie.

Am Sonnabendabend feierte das Team von Trainer Alexander Waibl beim Tabellenfünften in Aachen einen 3:1-Erfolg (25:21, 20:25, 25:18, 25:23) – der durch eine zehnstündige Busanreise mit Wetterchaos und Stau noch erschwert wurde. Der siebente Liga-Erfolg in Serie für den DSC. Diese Sieggarantie lässt sich derzeit vor allem an vier Spielerinnen festmachen. Der verlässlichen Punktesammlerin Piia Korhonen – die Finnin erzielte in Aachen 22 Punkte. Zudem ist die Mittelblock-Achse der Elbestädterinnen derzeit die beste der Bundesliga: die deutsche Nationalspielerin Barbara Wezorke und die slowenische U-23-Vize-weltmeisterin Sasa Planinsec liefern seit Wochen beständig starke Leistungen ab.

Seit Mittwoch vervollständigt die Serbin Ivana Mrdak, sowohl gegen Schwerin am Mittwoch als nun auch in Aachen mit einer überragenden Vorstellung. Die drei werden von Zuspielerin Mareen Apitz immer wieder im Angriff in Szene gesetzt und blocken gegnerische Angriff sehr effektiv. Nur zwei aus dem Trio können gemeinsam auf dem Feld stehen – Waibls Luxusproblem. Oder eher mehr Luxus als Problem. Waibl nennt es eine „Notwendigkeit“.

Denn die DSC-Damen sind seit vergangenem Mittwoch im Dauerspielmodus. Fünf Spiele in 14 Tagen. Zwei davon sind mit Bravour bestanden, am Mittwoch empfängt der letztjährige Dritte der Meisterschaft im europäischen CEV-Cup den französischen Pokalsieger Venelles in der Margon-Arena. Wenn man da auf einer Position rotieren lassen kann, ohne dass sich dies auf das sportliche Niveau auswirkt, dann sollte man das tun. „Dass wir rotieren, wurde nicht abgesprochen, aber ich habe überhaupt kein Problem damit“, sagte Barbara Wezorke, die gegen Schwerin noch stark agierte, diesmal eine Pause bekam. „Die anderen beiden sind überragende Mittelblockerinnen, haben in Aachen unglaublich gut gespielt“, sagte die 24-Jährige.

zur Startseite