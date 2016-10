Die Mischung macht’s Derzeit laufen die Saftpressen auf Hochtouren. Kein Obst ist so ergiebig wie der Apfel. Der Geschmack lässt sich variieren.

Bekommt derzeit jede Menge Äpfel zum Entsaften angeliefert: Andreas Bistry von der Obstwiese GbR in Bielatal. © Kristin Richter

Andreas Bistry packt fest zu und wuchtet den nächsten Schwung knackiger Äpfel aus dem Korb in den Trichter. Dabei muss sich der nicht ganz so groß gewachsene 38-Jährige etwas strecken. Die frisch geernteten Früchte poltern in das Blech und werden in der Schabermühle zerstückelt. Danach fällt die Masse in den Presskorb, wo der Saft herausgedrückt wird. Der wird gefiltert und in einen Behälter gepumpt. „Darin wird der Saft auf über 78 Grad Celsius erhitzt. Das ist die Pasteurisiertemperatur“, erklärt Bistry. Abgefüllt in 5-Liter-Beutel ist der Saft so ein Jahr lang haltbar. Dann greift sich Bistry die nächste Ladung Äpfel. So geht es bis zum Dunkelwerden.

Derzeit herrscht an der Saftpresse der Firma Obstwiese, die Bistry zusammen mit Stefan Jäger in Bielatal betreibt, donnerstags und freitags Hochbetrieb. An diesen beiden Tagen nehmen die beiden Unternehmer Obst von privaten Grundstückseigentümern entgegen, um daraus Saft zu machen. „Theoretisch könnten wir mit der Anlage auch Rote Bete oder Möhren verarbeiten“, sagt Stefan Jäger. Praktisch kam das aber noch nicht vor. Erstens gab es noch nie eine solche Anfrage, zum anderen wäre das auch wesentlich teurer, als die jetzige Apfelsaft-Produktion, weil der Reinigungsaufwand der Anlage größer ist. „Deshalb ist auch die Herstellung von Quittensaft teurer, weil die Filter schneller zu sind“, sagt Bistry.

Den Service der Bielataler nutzt auch Manfred Müller. Der ältere Herr aus Rosenthal hat drei Apfelbäume verschiedener Sorten in seinem Garten, die dieses Jahr gut getragen haben. Drei große Kisten hat er gefüllt und bei Stefan Jäger abgegeben. Dann braucht er sich um nichts mehr zu kümmern und kann den fertigen Saft am Abend abholen. „Wie viel wird’s denn werden?“, fragt Müller und staunt über die Antwort: 40 bis 50 Liter. Vermutlich würde er es auch allein schaffen, das alles in einem Jahr zu trinken. Der in einem Karton verpackte Saft sei aber auch ein schönes Mitbringsel zum Verschenken, wie er sagt.

Manche mögen’s herb

Wünschen es die Kunden, wird jede Apfelsorte extra gepresst. Manche mögen es eher herb, die anderen lieber süß. Bistry hat allerdings die Erfahrung gemacht, dass eine Mischung der Sorten am besten ist. Müller hat Cox Orange, Bohnapfel und Berlepsch. „Alles alte Sorten mit viel Geschmack“, sagt er. Früher hatte er seine Äpfel in Neundorf pressen lassen, jetzt wollte er mal die Obstwiese ausprobieren.

Andreas Bistry und der gleichaltrige Stefan Jäger sind eigentlich Baumpfleger. Die Saftproduktion unter einem Schauer an der Förstereistraße betreiben sie jetzt im dritten Jahr. Von Anfang September bis Mitte November ist die Anlage in Betrieb. Je nachdem, wie lange die Nachfrage da ist. Die ist offenbar noch groß. Viele Termine sind ausgebucht. Im Internet kann man sehen, wann eine Anlieferung günstig ist.

Theoretisch könnte mit der Technik auch Saft aus Erdbeeren oder Wein gemacht werden. Weil es dafür aber keine Nachfrage gibt, wird die Anlage in Bielatal nur zur Apfelernte aufgestellt und danach wieder eingelagert. Steinobst wie Kirschen oder Pfirsiche sind ungeeignet für die verwendete Technik.

Das angelieferte Obst wird komplett verwertet. Sogar für die ausgepressten Fruchtreste, den Trester, gibt es Abnehmer. Tierhalter verfüttern die Masse an Schweine oder Gänse. „Auch Jäger holen sich mal was und legen das zum Anlocken des Wildes aus“, sagt Bistry.

Im Landkreis ist auch eine mobile Saftpresse der Firma Apfel-Paradies unterwegs. Offenbar ist dieses Jahr die Ernte sehr reichlich, denn die Termine in der Region sind komplett ausgebucht. Bistry und Jäger schätzen die aktuelle Ernte aber nicht so hoch ein. „Die Bäume auf den Streuobstwiesen hängen zwar voll, aber viele Äpfel sind auch schlecht“, sagt Andreas Bistry.

