Die Minuten, in denen Kim Jong Uns Halbbruder starb Es war ein Anschlag mit dem Kampfstoff VX.

zurück Bild 1 von 5 weiter Kim Jong Nam betritt den Flughafen von Kuala Lumpur. © dpa Kim Jong Nam betritt den Flughafen von Kuala Lumpur.

Eine der mutmaßlichen Attentäterinnen greift Kim von hinten an.

Weil er sich unwohl fühlt, wendet sich Kim an das Sicherheitspersonal.

Auf dem Weg zur Klinik wird Kim von Flughafen-Mitarbeitern begleitet.

In der Flughafen-Klinik bricht Kim plötzlich zusammen.

Die Mörder von Kim Jong Nam, dem Halbbruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un, nutzten die schlimmste chemische Massenvernichtungs-waffe, die die Welt jemals gesehen hat. Bei der chemischen Substanz, die im Auge und auf dem Gesicht des Opfers entdeckt wurde, handele es sich um das Nervengas VX, erklärte Malaysias Polizeichef am Freitag, nachdem das Zentrum für die Analyse chemischer Waffen eine Probe mit Feuchtigkeit aus dem Auge und eine „trockene“ Probe aus dem Gesicht analysiert hatte.

Das V steht für „Venom“ (Gift). Die verheerenden Folgen kennt die Welt, seit der irakische Diktator Saddam Hussein das mörderische Gift 1988 gegen die Kurden und während des Krieges mit dem benachbarten Iran einsetzte.

Das Gift besteht aus zwei Komponenten, die getrennt gefahrlos transportiert werden können. Die Vietnamesin und die Indonesierin, die auf dem Flughafen von Kuala Lumpur über das Opfer hergefallen waren, hatten ihre Hände offenbar kurz vor der Tat mit den geruchs- und geschmacklosen Substanzen eingerieben. Sie wurden erst im Gesicht von Kim Jong Nam mit tödlicher Wirkung gemischt.

Er klagte kurz nach der Tat über Brennen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Seine letzten Worte: „Schmerzen, Schmerzen.“ Zehn Milligramm auf der Haut reichen laut Beschreibungen, um im menschlichen Nervensystem einen fatalen Zusammenbruch auszulösen. Die japanische Aum-Sekte, die bei einem Attentat auf Tokios U-Bahn das Nervengift Sarin einsetzte, soll das 100-mal stärkere VX bei Mordversuchen mit Injektionen benutzt haben. Mindestens ein Opfer starb.

Sowohl die USA als auch Russland haben zugegeben, dass sie VX-Vorräte besaßen. Das Massenvernichtungsmittel ist laut der Konvention gegen Chemiewaffen von 1997 verboten. Nordkorea, das selbst jeden Besitz von Chemiewaffen bestreitet und die Konvention nicht unterzeichnet hat, soll laut Expertenkreisen Chemiewaffenvorräte im Umfang von rund 2 000 bis 2 500 Tonnen besitzen – darunter auch VX.

Die Führung in Pjöngjang hatte Malaysia vorgeworfen, sich zum Büttel „feindlicher Mächte“ zu machen, nachdem Kuala Lumpur sich weigerte, die Leiche Kim Jong-Nams ohne Obduktion an Nordkoreas Botschaft zu übergeben. Seither ereigneten sich seltsame Dinge in der Hauptstadt des südostasiatischen Landes. Unbekannte Täter versuchten nachts, in die Leichenhalle des Krankenhauses einzudringen, in dem der Leichnam aufbewahrt wird. Seither bewacht eine Spezialeinheit der Polizei das Gebäude. Ein Büro von Pjöngjangs staatlicher Fluglinie Air Koryo löste sich plötzlich in Nichts auf, nachdem Malaysias Polizei einen Mitarbeiter verhören wollte.

Nordkoreas Botschafter Kang Chol versuchte in stundenlangen Diskussionen, Malaysias Behörden zu einer gemeinsamen Obduktion zu überreden. Der Diplomat kämpfte nicht nur für Pjöngjang, sondern möglicherweise auch ums eigene Überleben. Sein Vorgänger und entfernter Verwandter des Mordopfers Kim Jong Nam wurde offenbar hingerichtet, weil er Kontakte zu dem Halbbruder des nordkoreanischen Diktators unterhielt.

Inzwischen sucht Kuala Lumpur per Interpol nach vier Nordkoreanern, die den Giftmord auf dem Flughafen beobachteten und sich dann mit Air Koryo in die Heimat absetzten. Sie hatten die beiden Frauen offenbar vorher trainiert. Malaysias Polizei ist fest davon überzeugt, dass die beiden in der Vergnügungsindustrie arbeitenden jungen Frauen alles andere als Unschuldslämmer sind und in die Mordpläne eingeweiht waren.

Drohungen aus Pjöngjang

Malaysia war bislang eines der wenigen Länder, in denen Nordkoreaner kein Visum für die Einreise benötigten. Doch die Freundschaft neigt sich seit dem VX-Mord dem Ende zu. Kuala Lumpur wollte den stellvertretenden Leiter von Pjöngjangs Botschaft vernehmen – und handelte sich mit Verweis auf die diplomatische Immunität einen Korb ein. Nordkorea beschuldigte Malaysia noch am Freitag, Mordvorwürfe zu erfinden und behauptete, der angebliche Tathergang sei „voller Löcher“. Die sind nach der Identifizierung von VX als Mordwaffe weitgehend gestopft.

An eine Drohung wird sich Malaysia freilich erinnern. In der wütenden Stellungnahme vom Freitag weist Nordkorea darauf hin, dass man ein Atomstaat sei. Noch braucht sich Malaysia nicht vor nuklearer Vergeltung für die Aufklärung des Giftmords zu fürchten. Pjöngjangs Raketen reichen nicht bis nach Kuala Lumpur – nur die langen Arme von Pjöngjangs Agenten.

zur Startseite