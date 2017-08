Die Millionen fürs Luisenstift sind da Noch in diesem Jahr soll die Grundplatte für den Neubau gegossen werden. Bis die Schüler einziehen, dauert es aber noch.

Das alte Luisenstifthaus soll saniert werden, daneben entsteht ein Neubau. © Visualisierung/Pussert und Kosch Das alte Luisenstifthaus soll saniert werden, daneben entsteht ein Neubau.

Für den Neubau überreichte Kultusministerin Brunhild Kurth am Mittwoch Fördermittel an Oberbürgermeister Bert Wendsche

Mittwochmorgen, 9 Uhr, am Gymnasium Luisenstift: Die Klasse 6.2 hat gleich ihre allererste Physikstunde vor sich. Doch der Unterricht muss warten. Die Schüler sind noch bei einem offiziellen Termin im Mehrzweckraum. Zwischen Schwimmunterricht und Naturwissenschaft wurde die Begrüßung der Geldgeber in den Stundenplan geschoben. An der Schule wird das überreicht, was Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) ein „hübsches Sümmchen“ nennt. Zusammen mit Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) ist er zu Besuch. Letztere hat den Scheck über 2,4 Millionen Euro dabei.

Das ist der Anteil, mit dem Bund und Freistaat den Neubau fördern, der neben dem historischen Luisenstifthaus entstehen soll. „Das ist das Original, kein Schmuckscheck“, betont Kurth, als sie das Wertpapier an Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) überreicht. Der nimmt freudig an.

Als Träger ist es die Aufgabe der Stadt, die Schulen in Ordnung zu halten. „Wir nehmen diese Aufgabe im Rahmen unserer Möglichkeiten sehr ernst“, sagt Wendsche. In seiner Formulierung klingt mit, dass die Stadt alleine diese Aufgabe nicht stemmen kann, auf Fördermittel angewiesen ist. Er hoffe, dass solch eine Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen möglich ist, schiebt der OB hinterher.

Insgesamt fünf Millionen Euro wird der Neubau am Luisenstift kosten. Knapp die Hälfte kann mit den Fördergeldern bezahlt werden. Rund 2,9 Millionen Euro muss die Stadt selbst aufbringen. Jetzt, wo die Förderung da ist, soll es so schnell wie möglich losgehen mit dem Neubau. „Wir machen jetzt die Ausschreibung“, sagt Wendsche. Ende Oktober soll der Bauauftrag dann vergeben und im November die Bodenplatte gegossen werden. Vorausgesetzt, der Winter kommt nicht zu früh. 2018 soll das Haus schließlich gebaut werden. Der Innenausbau dauert ein weiteres Jahr. Wenn alles läuft, wie geplant, können die Schüler ab dem Schuljahr 2018/19 im Neubau unterrichtet werden. Neue Kurs- und Unterrichtsräume ein Mehrzweckbereich und eine Cafeteria sollen entstehen.

Entworfen wurde der Neubau vom Architektenbüro Pussert und Kosch. Die Dresdner hatten den von der Stadt ausgeschriebenen Architekturwettbewerb für das Schulhaus gewonnen. Mit einer Idee haben sie sich von den Mitwettbewerbern abgesetzt: den Ergänzungsbau auf die Ostseite vom Luisenstifthaus zu setzen. Damit rückt das Ensemble näher ans Weinberghaus heran und die Gebäude stehen in besser in Beziehung zueinander, finden die Architekten. Das Schulgelände soll so den Charakter eines Campus bekommen.

Durch einen gläsernen Durchgang kommen Schüler und Lehrer künftig vom Neubau ins alte Haus. Das 1870 eingeweihte Gebäude soll im Anschluss an den Neubau saniert werden. Das Haus ist ziemlich in die Jahre gekommen und weist etliche bauliche Mängel auf. Ein undichtes Dach, fehlende Barrierefreiheit und mangelnde Wärmedämmung gehören zu den größten Problemen. Heizung und Elektrik entsprechen auch nicht dem Stand der Technik.

Mit der Sanierung des Altgebäudes wird das gesamte Vorhaben Luisenstift rund zehn Millionen Euro kosten. Die Stadt hat die Bausubstanz aller Schulen untersucht und danach eine Prioritätenliste für die Sanierung aufgestellt, erklärt Wendsche. Derzeit werden schon neue Medien auf dem Gelände des Luisenstifts verlegt. Die Leitungen, die so alt sind wie das denkmalgeschützte Haus selbst, kommen raus. Neue Strom-, Wasser und Abwasserleitungen in den Boden. Zukünftig soll ein Teil des Stroms, den die Schule verbraucht, über eine Photovoltaikanlage selbst produziert werden.

Rund 700 Schüler lernen momentan am Gymnasium. Das denkmalgeschützte Luisenstifthaus ist das Domizil der Oberstufen und soll es auch nach der Sanierung bleiben. Bis die Schüler der 6.2, die jetzt bei der Fördermittelübergabe dabei waren, soweit sind, dauert es noch etwas. Läuft alles gut, schreiben sie ihre Abiprüfung in den sanierten Räumen.

