Die Milchkönigin und schöne Äpfel Beim Kloster- und Erntedankfest können die Besucher auch etwas lernen. Zum Beispiel von einem ausgewiesenen Apfelexperten.

Mit dabei beim Erntedank im Kloster Buch: Edgar Winkler als Mönch, Kräuterexpertin Undine Myja, Milchkönigin Stephanie Zabel , Fördervereinschef Heiner Stephan und Heike Sparmann vom Landfrauenverband.

Pomologe Henner Grapow erklärt, das Apfel nicht gleich Apfel ist. 250 Sorten hat er selbst schon gesammelt.

Herbst. Die Früchte fallen von den Bäumen in die Bäuche, die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres streicheln die Haut. Zeit, für die Ernte zu danken. Zugegeben, das ist ein recht altertümlicher Brauch – aber an ländlichen, historischen Orten, so zum Beispiel dem Kloster Buch, kann man sich auch heute noch dem atmosphärischen Geist des Erntedankfestes hingeben: Das Klostergelände mit seinen alten Gebäuden und dem Kräutergarten am Fluss, Musik und zahlreichen Ständen mit allerhand Obstsorten und Spezialitäten, wird unter dem Trubel der vielen Besucher wieder lebendig. Schließlich soll der Ernte gebührlich gedankt werden.

Mitten im Kloster hebt sich ein Mann optisch von den Gästen des Klosters ab – er trägt nämlich eine Mönchskutte und führt nebenbei eine junge Dame im festlichen Kleid spazieren. Der Mönch ist zwar nicht original – es handelt sich um den Vorsitzenden des Fördervereins Kloster Buch, Heiner Stephan, der sich im Rahmen der Festlichkeiten als Mönch verkleidet – dafür aber ist die junge Dame neben ihm eine waschechte Königin: Stephanie Zabel wurde dieses Jahr zur sächsischen Milchkönigin erkoren und lässt sich vom „Mönch“ das Kloster zeigen und erklären. Viel redet er dabei über die historischen Reliquien und Räume des Klosters, über Restaurierungsarbeiten - aber auch über die Schwierigkeiten und Herausforderungen des Fördervereins. Vor kurzem zum Beispiel musste für die Erneuerung des Daches vom Abthaus tief in die Tasche gegriffen werden - doch mit Besonnenheit und einem guten Händchen für Veranstaltungen gelingt dem ehemaligen Bürgermeister Leisnigs, was gelingen muss.

Für Stephanie Zabel sind diese Informationen nicht unbedeutend, möchte sie doch selbst vielleicht in Zukunft einen Betrieb leiten. Nachdem sie eine dreijährige Ausbildung zur Tierwirtin und eine zweijährige Ausbildung in Technik für Landbau absolviert hat, studiert sie derzeit Agrarwirtschaft an der HTW Pillnitz. Der Titel der Milchkönigin ist keineswegs bloß ein schickes Accessoire. Vielmehr sieht die 25-Jährige darin die Möglichkeit, sich weiterzubilden und Kontakte zu knüpfen: „Es ist wirklich mehr, als einfach nur gut aussehen und lächeln. Man bekommt viele Einblicke, lernt Betriebe und Leute kennen“, sagt Stephanie Zabel. Deshalb ist sie nun jedes Wochenende auf Erntefesten, Hof - und Mitarbeiterfesten unterwegs.

Um Milchkönigin zu werden, musste Stephanie Zabel an einem Casting teilnehmen: Zunächst erfolgt dabei ein Wissenstest, daraufhin wird das Kühemelken vorgeführt. Zu guter Letzt halten die Bewerberinnen einen Vortrag zum Thema Milch.

In Pillnitz besitzt die Stephanie Zabel bereits eine kleine Landwirtschaft und möchte diese nach dem Studium gerne etwas ausbauen. Nicht zuletzt die Eindrücke aus dem Kloster können dabei hilfreich sein.

Als die Milchkönigin und der Mönch über den Hof des Klosters in den alten Kuhstall gehen, finden sie neben verschiedensten Ausstellern, wie zum Beispiel Pilzsammlungen, einen ganz besonderen Feinschmecker vor: Henner Grapow ist Pomologe und lehrt uns, dass Apfel nicht gleich Apfel ist. Über 1 200 Sorten hat er selbst schon probiert: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie lange ich dieses Hobby schon betreibe.“, sagt Henner Grapow. Dafür umso besser weiß er, wie gut und verschieden Äpfel tatsächlich schmecken können. Eine Vielzahl von Sorten führt er vor, erklärt ihre Eigenschaften und meist fallen ihm daraufhin gleich fünf weitere Namen von Apfelsorten ein, die ähnlich sind.

Über die probierten Sorten führt Grapow Buch. Auf seinem Computer hat er sie mit Beschreibung und Foto sortiert. In naher Zukunft wolle er das auch im Internet publizieren, sagt Grapow. Selbst gesammelt hat er bisher gut 250 Sorten: aus Sachsen, Thüringen und Hessen, aber auch einige aus Österreich, Belgien und Frankreich. 180 verschiedene Sorten hat Grapow zu Hause in Kühlschränken. Ob er denn auch Apfelbäume im Garten hat? „Nur wenige“, sagt der Pomologe: „Etwa 20.“

