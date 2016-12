Die Milch macht’s Die Milchbauern können etwas durchatmen. Sie bekommen mehr Geld für ihr Produkt. Überstanden ist die Krise nicht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wieder optimistischer: Der geschäftsführende Gesellschafter Marko Schlunke bekommt jetzt mehr Geld für die Milch. © Claudia Hübschmann Wieder optimistischer: Der geschäftsführende Gesellschafter Marko Schlunke bekommt jetzt mehr Geld für die Milch.

Frisch vom Euter: Hier gibt es Original Dieraer Kuhmilch.

Obwohl dichte Wolken am Himmel sind, scheint in Diera die Sonne. Wenigstens ein bisschen. Marko und Torsten Schlunke, beide Gesellschafter des Milchhofes Diera, können wieder etwas optimistischer in die Zukunft blicken. „Nachdem der Milchpreis im Frühjahr und Sommer auf einem historischen Tief angekommen war, bekommen wir jetzt wieder etwas mehr Geld. Gewinn machen wir noch immer nicht, aber wir können wenigstens wieder kostendeckend arbeiten“, sagt Marko Schlunke, der 41-jährige geschäftsführende Gesellschafter. Er spricht von einem „gewaltigen Sprung“. Bekamen die Dieraer Mitte dieses Jahres gerade mal 21 Cent pro Liter Milch, sind es inzwischen wieder rund 32 Cent, Qualitäts- und Mengenbonus schon mit eingerechnet. „Damit kommen wir klar. Doch die Krise hat ein tiefes Liquiditätsloch gerissen, das wir nun langsam wieder schließen müssen“, so Marko Schlunke. Der Betrieb musste Liquiditätshilfen in Anspruch nehmen, die nun zurückgezahlt werden müssen. Zwar bewege sich der Milchpreis stets in einer Sinuskurve. Einen solch gravierenden Ausschlag nach unten wie in diesem Jahr habe es aber noch nie gegeben .

Die Dieraer haben den Vorteil, dass sie mit Müller-Milch einen zuverlässigen Abnehmer haben. „Auch in der größten Krise wurde uns jeder hier produzierte Liter Milch abgenommen“, sagt Herdenmanager Marko Schlunke. Nur der Preis stimmte eben nicht.

Inzwischen ist das Milchangebot zurückgegangen, der Preis stieg. Die Dieraer profitierten von ihrer schieren Größe. Immerhin stehen 1 500 Milchkühe in den Ställen, die jährlich rund 16,5 Millionen Kilogramm Milch produzieren. Hinzu kommen 1 000 Jungrinder. Da konnten kleinere Betriebe nicht mithalten, mussten aufgeben. In Sachsen habe sich in dieses Jahr die Zahl der Milchkühe um 5 000 bis 8 000 verringert, sagt Marko Schlunke. Doch groß ins Gewicht fiel das nicht, denn gleichzeitig siegt die Milchleistung um 1,5 Prozent. Liegt daran, dass die Kühe mehr Milch geben. Daran haben auch die Dieraer ihren Anteil. Ihre Kühe bringen im Durchschnitt eine Milchleistung von 11 555 Kilogramm pro Jahr. Damit belegen sie den dritten Platz in ganz Sachsen. Das hat der Landeskontrollverband ermittelt. Marko Schlunke ist stolz darauf, doch nicht nur das: „Auch bei der Qualität, dem Fettanteil und Eiweiß, haben wir noch einmal einen gewaltigen Sprung gemacht. Das liegt auch daran, dass wir in den vergangenen Jahren sehr viel für das Kuhwohl getan haben. Nur Kühe, die sich wohlfühlen, geben viel und qualitativ gute Milch“, sagt er. Für die gute Haltung der Dieraer spricht auch eine andere Zahl. Wenn eine Kuh nach drei Jahren der Herde entnommen wird, also zum Schlachter geht, hat sie insgesamt rund 35 000 Liter Milch gegeben. Sachsenweit liegt der Durchschnitt bei 25 000 Litern. Kritik, dass die Tiere unter der hohen Milchleistung leiden, lässt Marko Schlunke nicht gelten. „Es stimmt, die Milchkühe sind wie Hochleistungssportler. Aber sie sind genetisch so ausgeprägt, dass sie diese Leitung bringen können.“

Dass gute Qualität ihren Preis hat, das wollen die Dieraer auch mit ihrer „Milchtankstelle“ zeigen. Seit Mai ist diese in Betrieb, mehr als 12 000 Liter Milch wurden dort von den Kunden frisch gezapft. Im Vergleich zur gesamten, erzeugten Milchmenge zwar verschwindend wenig, aber es ist vor allem eine Imagekampagne. „Viele Kunden sagen uns, sie würden gern mehr für Milch bezahlen, aber wissen nicht wie. Hier an unserer Milchtankstelle können sie es“, so Torsten Schlunke. Immer freitags gibt es die hochwertige Milch von Jersey-Kühen. Die hat einen besonders hohen Fettanteil. 60 derartige Kühe stehen derzeit in den Dieraer Ställen. Es sollen mal 150 werden. Künftig soll an der Milchtankstelle nur noch die hochwertige Jersey-Milch zu haben sein.

Beim Milchholen können die Kunden – viele kommen auch aus dem Riesaer Raum – einen Blick in die Ställe werfen, sich von den Haltungsbedingungen überzeugen. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute der Landwirtschaft so offen gegenüberstehen. Vor allem ist ein Gefühl für die regionale Landwirtschaft da“, so der 36-jährige Torsten Schlunke.

Dieses Gefühl haben auch immer mehr junge Leute. Drei Lehrlinge haben ausgelernt, wurden übernommen. Inzwischen gibt es einen neuen, für das kommende Jahr sind schon zwei weitere Verträge abgeschlossen worden. „Es sind motivierte Leute aus der Region, die hier schon ein Praktikum gemacht haben“, sagt Marko Schlunke.

Die beiden Schlunkes und die Mitarbeiter des Milchhofes schauen wieder optimistischer in die Zukunft, zumal auch der Zuchtviehmarkt deutlich angezogen hat. Sie setzen darauf, dass der Milchpreis noch weiter steigt, sehen wieder Licht am Ende des Tunnels. Und hoffen, dass dieses Licht nicht ein entgegenkommender Zug ist.

zur Startseite