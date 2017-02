Die miesen Maschen der Enkeltrickbetrüger Auch in Pirna gibt es immer wieder Opfer dieser perfiden Kriminalität. Eine Expertin erklärt, wie man sich schützt.

Immer wieder werden Senioren Opfer von Telefonbetrügern. © Symbolfoto: Sven Ellger

Es ist der Klassiker: Ein Unbekannter ruft bei einer älteren alleinstehenden Dame an und gibt sich als ihr Enkel aus. Er sei gerade in Schwierigkeiten und könne nicht selber vorbeikommen, um das dringend benötigte Geld bei „seiner Oma“ abzuholen. Die Dame lässt sich überreden und händigt dem Unbekannten, der wenig später vor ihrer Tür steht, die Summe aus – fest davon überzeugt, dass er es ihrem Enkel überbringt. „Diese Art von Kriminalität kommt öfter vor, als man denkt“, erklärt Elke Pfennig von der Organisation Pro-Senior. Auch in Pirna ist der Enkeltrick keine Ausnahme, bestätigt die Fachfrau. Deshalb wird sie im Februar darüber einen Vortrag in der Pirnaer Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (Kiss) halten.

Ein weiterer besonders perfider Trick sei auch die Nachfrage nach Falschgeld. In diesem Fall gibt der Anrufer an, von der Polizei zu sein und bittet nachzuschauen, ob sich in dem Haushalt Falschgeld befinde. „Er erklärt, dass alle Scheine, die mit einem x gekennzeichnet sind, Blüten seien und abgegeben werden müssten. Dabei sind zahlreiche gültige Geldscheine in Deutschland mit einem x gezeichnet“, erläutert Pfennig. Meistens bietet der Betrüger den Betroffenen an, einen „Beamten“ in Zivil vorbeizuschicken, um das Geld abzuholen.

Wie können sich die potenziellen Opfer schützen? „Am besten ist es, konsequent aufzulegen und den Betrugsversuch unmittelbar bei der Polizei anzuzeigen, damit auch andere gewarnt werden können“, rät Elke Pfennig. Auf keinen Fall sollte man Bankverbindungen preisgeben. „Wenn dies doch geschehen ist, und einem Zweifel kommen, sofort das Konto sperren lassen“, sagt die Fachfrau. Die Dunkelziffer dieser Kriminalitätsmasche liege sehr hoch, da sich die Opfer aus Scham oftmals scheuen, zur Polizei zu gehen.

„Mitglieder unserer Selbsthilfegruppen haben uns angesprochen, mit der Bitte das Thema in einem Vortrag aufzugreifen. Der Informationsbedarf ist da. In Pirna gibt es immer wieder solche Vorfälle“, sagt Margitta Wenzel von der Kiss.

Die Veranstaltung „Der Enkeltrick - ein kriminelles Erfolgsmodell“ findet am 16. Februar, 15 Uhr, im Kiss, Schillerstraße 35, Pirna, statt. Der Eintritt ist kostenlos.

