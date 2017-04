Die Messe und der Superstar Noch bis Sonntagabend lockt die Messe WIR nach Kamenz. Was dort bisher zu erleben war, zeigen unsere Fotos.

DSDS-Sieger Pietro Lombardi bei seinem Auftritt in Kamenz. © Rene Plaul

Noch bis Sonntagabend ist in Kamenz die Messe WIR zu erleben. Rund 230 Aussteller aus der Region und darüber hinaus präsentieren sich und ihre Leistungen. Industrieunternehmen sind bei der seit Freitagnachmittag geöffneten Verbrauchermesse ebenso dabei, wie Handwerksbetriebe, Dienstleister, Vereine, Institutionen und Initiativen. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.

Bereits an den ersten beiden Tagen herrschte Hochbetrieb in den Messehallen.

Ein Höhepunkt am Sonnabend war der Auftritt von DSDS-Star Pietro Lombardi. Die Fans standen dicht gedrängt um die Bühne und feierten ihren Superstar. Und bei der anschließenden Autogrammstunde war dann auch Gelegenheit für ein Foto mit dem sympathischen Sänger.

Auch an diesem Sonntag gibt es neben den interessanten Messeauftritten der Aussteller noch viel zu erleben. So stehen 11.15 Uhr die Tanzwerkstatt Wilthen und 12.15 Uhr Schlangenfrau Alina Ruppel auf der Bühne. 13.45 Uhr ist eine Schlagerparty mit Nicci Schubert angekündigt. Stargast am Sonntagnachmittag ist dann Achim Petry. Er wird ab 15 Uhr mit Rock und Pop begeistern. Danach ab 16.30 Uhr zeigt die Showtanz-Gruppe aus Ottendorf, was sie drauf hat. (szo)

Die Messe in den Hallen am Bushof 5 in Kamenz ist am Sonntag bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 3 Euro (ermäßigt 2 Euro).

Mehr Informationen im Internet unter www.landkreis-bautzen.de/12654.html

