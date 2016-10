Die Mercedes-Jäger Red Bull Racing ist wieder wer. Das liegt auch an Supertalent Max Verstappen – viel mehr aber an einem ewig Unterschätzten.

Erfahrung und Talent: Daniel Ricciardo (r.) und Max Verstappen. © Reuters

Max Verstappen hat seinen ganz eigenen Blick auf dieses Saisonfinale in der Formel 1. Zwei der besten Piloten der Königsklasse im Mercedes-Duell, Lewis Hamilton jagt Nico Rosberg – doch wäre sein eigener Dienstwagen ein Silberpfeil, so Verstappen, dann würde er selbst jetzt gerade auf den Titel zusteuern. „Absolut“, sagt Verstappen vor dem Großen Preis von Mexiko im Gespräch mit der Sport Bild: „Ein Rennfahrer braucht dieses Selbstbewusstsein. Und ich glaube das wirklich.“

Der 19-Jährige hat unzählige Fans, spaltet mit markigen Worten und harten Renn-Manövern das Fahrerlager. Und eigentlich jeder Experte sieht in dem Niederländer einen Weltmeister der Zukunft. Bei all der Aufregung um das Supertalent geriet allerdings eines ein wenig in den Hintergrund: Verstappen hat bei Red Bull einen Teamkollegen, der momentan noch stärker als der Teenager ist.

Es war bislang irgendwie Daniel Ricciardos Schicksal in der Formel 1, immer ein wenig unterschätzt zu werden. Als der Australier 2014 zu Red Bull Racing kam, überstrahlte sein Teamkollege Sebastian Vettel alles. Und nun teilt sich Ricciardo seit Mai das Team mit dem größten Talent dieses Sports. Dabei ist auch Ricciardo ein hervorragender Rennfahrer. Wie Verstappen bringt er eigentlich alles mit, ist mit seinen 27 Jahren aber schon viel weiter als der Teenager. So heiter und lustig Ricciardo außerhalb seines Rennwagens ist, so schlau, hart und nervenstark agiert er auf der Strecke – wenn Verstappen in Zukunft wirklich Weltmeister werden will, dann muss er zuerst an Ricciardo vorbei.

Bislang schaffte er das nicht. Seit dem Großen Preis von Spanien fahren die beiden für ein Team, gemeinsam sind sie mittlerweile so stark, dass sie im Titelkampf zwischen Rosberg und Hamilton noch ein entscheidender Faktor werden könnten. Ricciardo holte in der gemeinsamen Zeit 191 Punkte, Verstappen kommt „nur“ auf 152 Zähler. Ein Grund ist auch dessen zu oft noch ungestüme Art. Beim US-Rennen am vergangenen Sonntag etwa forderte die Box Verstappen früh zu maßvollem Umgang mit den Reifen auf. Die Antwort: „Ich bin nicht hier, um Vierter zu werden.“

Bei den Red-Bull-Chefs kam das nicht gut an. „Das muss er lernen“, sagte Rennstall-Berater Helmut Marko: „So gewinnst du keine Rennen, so gewinnst du keine Meisterschaften. Er muss die richtige Balance zwischen Attacke und Abwarten finden.“ Dies sei gerade eine Stärke Ricciardos: „Er kann einen sehr guten Speed fahren, ohne den Reifen zu überfordern.“ (sid)

RTL überträgt den Großen Preis von Mexiko am Sonntag, ab 20.00 Uhr.

