„Die meisten Sporthallen sind zu klein“ Eine Ingenieurin aus Dresden hat sich die Sportstadt ganz genau angesehen – und ist dabei auf Überraschungen gestoßen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Ernst-Grube-Stadion ist nur eines von elf Großspielfeldern in Riesa. Der Rasen wird laut Gisela Zumpe fleißig gepflegt und bespielt. Die Tribüne ist in ihrem derzeitigen Zustand allerdings nicht mehr zugebrauchen. © Sebastian Schultz Das Ernst-Grube-Stadion ist nur eines von elf Großspielfeldern in Riesa. Der Rasen wird laut Gisela Zumpe fleißig gepflegt und bespielt. Die Tribüne ist in ihrem derzeitigen Zustand allerdings nicht mehr zugebrauchen.

Gisela Zumpe ist ist Diplom-Ingenieurin aus Dresden. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit „Sportstättenleitplanung“.

Wie viele Sportplätze, Hallen, Schwimmbäder hat Riesa und vor allem in welchem Zustand die Sportstätten? Damit hat sich Gisela Zumpe beschäftigt – auch einen Blick in die Zukunft geworfen. Die SZ hat mit der Diplom-Ingenieurin über ihre Erkenntnisse gesprochen.

Frau Zumpe, wird Riesa dem Titel als Sportstadt aus Ihrer Sicht gerecht?

Den Sportstätten nach zu urteilen, ja. Riesa hat eine Unmenge an Sportstätten für die verschiedensten Sportarten von Athletik und Akrobatik über Handball, Fußball bis hin zum Schwimmen. In Riesa wird außerdem besonders gern Sport betrieben.

Woran machen Sie das fest?

Obwohl Riesa in den vergangenen zehn Jahren um fast 5 000 Einwohner geschrumpft ist, ist die Zahl der Menschen, die im Verein Sport treiben, konstant geblieben. Die Stadt hat einen der höchsten Organisationsgrade in ganz Sachsen. 17 Prozent der Riesaer gehören einem der über 40 Sportvereine an. In vergleichbaren Kleinstädten liegt dieser Wert nur bei zwölf bis 14 Prozent.

Es gibt eine Unmenge an Sportstätten. Dennoch klagen Vereine darüber, keine Hallenzeiten zu bekommen.

Zunächst ist die Bezeichnung Unmengen an Sportstätten doch etwas hochgegriffen. Es gibt vergleichsweise viele. Bei Sporträumen bis 200 Quadratmetern etwa oder Kleinspielfeldern ist der Bestand wesentlich höher als der Bedarf. Bei einfachen Sporthallen mit einem Spielfeld sieht es schon wieder anders aus. Das ist aber in fast allen Städten so. Die meisten Hallen sind zu klein. Darin Sportunterricht mit 30 Kindern durchzuziehen, ist eine Katastrophe. Als diese Gebäude entstanden sind, gab es keine Vorschriften für die Größe. Erschwerend kommt hinzu, dass in Riesa einige Hallen auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden, die WM-Halle zum Beispiel. Diese Orte fallen dann weg. Einen geeigneten Ausweichstandort zu finden, ist weder für die Stadt noch für Vereine einfach. Der Bedarf an Einfach-Sporthallen zwischen 200 und 400 Quadratmeter wird in den nächsten zehn bis 15 Jahren auch weiterhin höher sein, als der Bestand hergibt – vorausgesetzt, die vier Hallen, die jetzt schon schwerwiegende Schäden haben, werden bis dahin nicht saniert. Denn diese werden dann nicht mehr zu gebrauchen sein.

Ein Tischtennisverein schämt sich vor seinen Gastmannschaften für den Zustand der Turnhalle Schillerschule. Jammern auf hohem Niveau?

Ja und nein. Es gibt noch Hallen mit einem hohen Sanierungsbedarf, keine Frage. Aber Riesa ist da auf einem guten Weg. Es wurde bereits viel saniert. Mit den Sporthallen der Schulen Goethestraße und Käthe-Kollwitz hat die Stadt zum Beispiel super hergerichtete Sportstätten der besten Kategorie eins. Damit das so bleibt, sind auch die Nutzer gefragt. Stichwort: Hallenschuhe.

Ihre Arbeit in Riesa ist noch nicht beendet. Was ist Ihr Ziel?

Das Ziel ist es, herauszufinden, wo man von heute an bis 2030 in Riesa Sport treiben wird. Das ist im Übrigen auch unabdingbar, um Fördermittel zu bekommen. Die Gelder werden über das Innenministerium verteilt. Das Ministerium wird das Bauvorhaben an einer Sportstätte aber nur dann fördern, wenn die Stadt genau nachweisen kann, dass sie die Halle oder den Platz auch in Zukunft brauchen wird. Daran arbeite ich gemeinsam mit der Stadt und natürlich mit den Riesaer Sportlern.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

zur Startseite