Die Medlz üben Schneemannbauen Mit gleich zwei neuen Platten im Gepäck und in neuer Besetzung probt die Band in der Himmelfahrtskirche.

Eines der wichtigsten Einstellungskriterien für die Neue bei den Medlz war: Sie muss in Marias Kleid passen. Und Joyce (2. v.l.) demonstriert: Aufgabe bestanden! © Henry Berndt

Der Altar ist schon ordentlich eingenebelt, das Licht passt, jetzt muss nur noch die Akustik stimmen – und da machen die Medlz für gewöhnlich ja keine halben Sachen. Es ist die Generalprobe für die Weihnachtstour „Wenn es Winter wird …“, die am Samstag in Darmstadt startet. Am 15. und 16. Dezember werden die Stimmenakrobatinnen dann hierher in die ehrwürdige Himmelfahrtskirche zu Leuben zurückkehren. Die Konzerte sind allerdings beide schon ausverkauft. Leider – aber irgendwie auch zum Glück. Zeigt die Begeisterung der Fans doch: Die Medlz kommen zu Hause an, auch in neuer Besetzung.

Während Maria gerade täglich auf die Geburt ihres Babys wartet und vor lauter Mutterfreude die Band verlassen hat, ist seit Neuestem Joyce an Bord. Die Halb-Jamaikanerin und Viertel-Italienerin bringt mit ihrer souligen Stimme die internationale Note in die Medlz-Riege. „Wir haben jemanden gesucht, der professionell ist, viel Zeit hat und in Marias Kleid passt“, sagt Bine. Schnell fiel die Wahl auf die Abiturientin aus Dortmund. Deren angepeiltes Gesangsstudium muss erst mal warten. Innerhalb kürzester Zeit musste die 19-Jährige mehr als 50 Arrangements einstudieren, trällerte schon ab September daheim ihren Eltern Weihnachtslieder vor. „Die waren natürlich begeistert“, sagt sie und lacht. Das Üben scheint sich aber gelohnt zu haben. Ihre deutsche Version von „Jingle Bells“ bringt die Bänke in der Himmelfahrtskirche ordentlich zum Vibrieren. Der Song ist auch auf der neuen Weihnachtsplatte der Medlz vertreten, die vor wenigen Tagen rauskam: „Schneemann baun und Schneeballschlacht“ ist ein Album speziell für Kinder. Das putzige Cover mit kleinen Comicfiguren hat Nelly selbst gemalt. „Auf unserer Weihnachtstour werden wir auch einige Titel daraus in unser Programm einbauen“, verspricht Bine bei einer Tasse Glühwein und dem ersten Stück Stollen des Jahres in einem Nebenraum der Kirche.

Noch frischer gepresst als das Weihnachtsalbum wird übrigens gerade das erste Live-Album der Band, benannt nach der Tour aus diesem Jahr: „Von Mozart bis Mercury“ kann ab morgen gekauft werden. „Wir wollten unbedingt mal eine Live-Platte machen und haben diesmal einfach mal die Tour vorgezogen“, sagt Bine. Die Aufnahmen wurden Mitte September in der Börse Coswig gemacht. Es war Marias letztes Medlz-Konzert. Doch jeder Abschied kann ein Anfang sein.

