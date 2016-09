Die Medien und die Wahrheit Bautzener erhielten bei einem Forum jetzt einen spannenden Einblick, wie es wirklich in den Redaktionen zugeht.

Was werden die Medien heute wohl wieder berichten aus Bautzen? Randale auf dem Kornmarkt. Rechte gegen Asylbewerber. Schwarz gegen weiß. Ob das auch wieder in den Abendnachrichten in Rio de Janeiro gesendet wird – so wie beim Brand im Husarenhof? Die Bautzener werden besonders genau hinsehen und hinhören. Vor allem diejenigen, die am Mittwochabend – während auf dem Kornmarkt wieder die Polizei anrückt – im Saal des Residence-Hotels gerade eine spannende Diskussion verfolgen.

Es geht um die Glaubwürdigkeit der Medien, die sehr gelitten hat, seit es die vielen Flüchtlinge im Land und Pegida gibt. Es geht um politische Einflussnahme, um tendenziöse Berichterstattung und schlechte Recherchen, die Leser, Hörer und Zuschauer den Medien vorwerfen. Höchste Zeit also, einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen zu werfen, um zu erfahren, wie es wirklich zugeht in den Redaktionen.

Der CDU-Stadtverband hat sich dafür sehr kompetente und aussagekräftige Gesprächspartner zum Forum nach Bautzen geholt. Und die nehmen alle drei kein Blatt vor den Mund, sprechen die Sorgen und Probleme ehrlich und offen an. Die Zuhörer im Saal honorieren das. Mehr als drei Stunden lang läuft die Diskussion so angeregt, interessiert und sachlich, wie das in Bautzen bei solchen Gelegenheiten wohl schon lange nicht mehr der Fall war.

SZ-Reporter Ulrich Wolf erzählt vom ständigen Zeitdruck, unter dem Journalisten tagtäglich arbeiten – ein Druck, der stetig wächst, und der eine tiefgründigere Recherche oftmals unmöglich macht. Eine tiefgründige Recherche hat auch gegen die Macht der neuen Medien keine Chance. „Ein Gerücht, das auf Facebook verbreitet wird, können wir nicht mehr einholen“, sagt Wolf. Das eigentlich Erschütternde daran sei für ihn aber, dass es inzwischen so viele Menschen gebe, die einem gut ausgebildeten, ernsthaften Journalisten weniger glauben als einem Facebook-Kommentar.

Zeitdruck als eine Fehlerquelle

Womöglich ist das aber auch eine Folge der Entwicklung seit Flüchtlingswelle, Pegida und dem „Lügenpresse“-Vorwurf, der so stark pauschalisiert. Viele Menschen haben seitdem das Gefühl, sich in den Medien nicht mehr vertreten zu fühlen. „Den Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen“, sagt der stellvertretende MDR-Intendant, Johann Michael Möller. Er stellt auch fest, dass es zurzeit eine „merkwürdige Engführung“ in den deutschen Medien gebe, vor allem in der Kommentierung. „Das macht mir große Sorgen“, sagt er.

Ein großes Problem ist seiner Meinung nach auch der Hype, der bei einem Thema erzeugt wird und dem die Medien regelmäßig erliegen. Politische Einflussnahme auf die Medien gebe es nur in Ausnahmefällen und auch nur, wenn ein Journalist sich darauf einlässt, versichert er. Systematisch, wie oft geglaubt wird, sei politische und wirtschaftliche Einflussnahme nicht. Das bestätigt auch Medien-Wissenschaftlerin Anna-Maria Schielicke von der TU Dresden.

Schielickes Untersuchungen zeigen aber auch, dass sowohl die Zahl der Fehler in der Berichterstattung der Medien wächst, als auch die Zahl der Beschwerden beim Deutschen Presserat. Die Journalisten Wolf und Möller bestätigen das. Sie führen die hohe Fehlerquote nicht nur auf den Zeitdruck zurück, sondern auch auf den wirtschaftlichen Druck. So würden viele junge Leute ohne Erfahrung und solide Ausbildung in den Redaktionen „verheizt“. Mit fehlender Fachkompetenz aber sinkt das Vertrauen in die Medien ebenfalls.

Leserbeirat bei der SZ

„Wir ringen täglich mit der Wahrheit“, versichert MDR-Programmchef Johann Michael Möller. „Wir Journalisten fühlen uns stets der Wahrheit verpflichtet, das gehört selbstverständlich zu unserem Berufsbild.“ Dabei sei die Entscheidung, welches Thema wie und wie groß aufgemacht wird, eine tägliche Gratwanderung und ein tägliches Risiko. „Man kann da auch verdammt danebenliegen“, so Möller.

Um wieder näher an ihren Lesern zu sein, hat die Sächsische Zeitung seit einiger Zeit einen Leserbeirat. Der Bautzener Stadtrat Heinrich Schleppers gehört zu den Mitgliedern und ist von der Zusammenarbeit begeistert. „Ehrlich und konstruktiv wird da diskutiert“, lobt der Unternehmer.

So ist die Sächsische Zeitung inzwischen das einzige Medium, das – nach der Forderung im Leserbeirat – konsequent auch die Nationalität eines Straftäters nennt. Auch das gehört zur Wahrheit, obwohl die Zeitung damit gegen den Pressekodex verstößt, der die Nationalitätennennung nur zulässt, wenn das für die Straftat relevant ist. Die SZ-Leser honorieren das.

