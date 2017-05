Die Medaillen sind vergeben Der FC Eilenburg steigt auf, der SV Einheit ist Vizemeister. Im letzten Heimspiel siegt Kamenz gegen den VfB Zwenkau.

Fußball-Landesliga. Der Titelkampf in der Fußball-Landesliga ist entschieden. Mit einem 3:1-Sieg in Markkleeberg hat sich der FC Eilenburg die Meisterschaft gesichert und steigt in die NOFV-Oberliga Süd auf. Der SV Einheit Kamenz steht als Vizemeister ebenfalls fest. Ein toller Erfolg für Trainer Frank Rietschel und seine Schützlinge. Im letzten Heimspiel setzten sich die Lessingstädter gegen den VfB Zwenkau mit 4:2 (1:1) durch. Sebastian Heine (30.), Tom Grellmann (69.), Martin Kotyza (81.) und Ondrej Novotny (87.) erzielten die Tore. Die Treffer der Gäste kamen auf das Konto von Sven Fritzsching (15.) und Martin Olbricht (80.).

„Ich bin froh, dass wir das letzte Heimspiel gezogen haben“, meinte Trainer Rietschel, der am Abend mit seinen Spielern noch etwas feierte. „Für uns war es ja praktisch das Endspiel. Alles was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Sollten wir tatsächlich noch in die Oberliga rein rutschen, packen wir das an.“ Am 10. Juni gastiert Einheit noch einmal beim Tabellendritten in Grimma, am letzten Spieltag haben die Kamenzer dann spielfrei. (js)

Kamenz: Wochnik - Vrabec, Rehor, Tänzer (56. Neumann), Kotyza, Charuza, Herzig (60. Novotny), Grellmann, Heine (82. Wagner), Ranninger und Schidun.

