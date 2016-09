Die Mauer muss nicht weg Neben dem Kaisertrutz stießen Bauleute auf ein altes Gemäuer. Mit einer geringfügigen Änderung bleibt es bestehen.

zurück Bild 1 von 2 weiter 80 Zentimeter breit ist dieser Teil einer alten Mauer, die einst den Kaisertrutz unabhängig von den Stadtmauern umgab, zeitweise als Schutz vor einem Wassergraben. © nikolaischmidt.de 80 Zentimeter breit ist dieser Teil einer alten Mauer, die einst den Kaisertrutz unabhängig von den Stadtmauern umgab, zeitweise als Schutz vor einem Wassergraben.

Im Bild von 1759 ist vor der Mauer auch der Brunnen zu erkennen, der kürzlich ebenso freigelegt wurde.

Eine Sensation? Nee! Torsten Tschage sieht den Fund gelassen. Man arbeite in einem Gebiet, in dem einst Stadtmauern standen, Bollwerke, Gräben, Brunnen. „Da muss man immer mit sowas rechnen.“

Das Sowas ist ein Stück Mauer. Es ragt aus der Baustelle des Demianiplatzes neben dem Kaisertrutz in die Luft, und das nur, weil die Tiefbauer hier auf stauendes Wasser trafen. „Deshalb mussten wir tiefer als vorgesehen graben“, erklärt Bauleiter Bernd Mühle. Als die Mauer auftauchte, war der Grund für die Nässe klar: Das alte Gemäuer ließ tief unter der Fahrbahn das Grundwasser in einer Richtung nicht vorbei. Knapp 80 Zentimeter breit ist das Bauwerk, und wie weit es sich über den Platz zieht, weiß noch keiner. Alten Stadtansichten nach dürfte es bis an den jetzigen Platz des 17. Juni reichen. „Die Archäologen haben uns angedeutet, dass in dieser Richtung auch noch ein Brunnen folgen könnte. Das Ausgraben gen Osten dürfte die nächsten Tage also interessant werden.

Für die Dresdener Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie ist es das weniger. Die alten Gemäuer sind ihnen nicht unbekannt, und sie wissen auch, dass es sich bei dem Fund gar nicht um ein Stück Görlitzer Stadtmauern handelt. Es gehört zu alten Befestigungen, nicht mehr, und nicht weniger. Es stammt aus jener Zeit, in der der heutige Keller des Kaisertrutzes noch die erste Etage war. Seit Jahren ist die Anlage in diese Höhe angeschüttet, liegt also die damalige Mauer jetzt darunter.

Überhaupt kann man sich die frühere Gestaltung des Platzes ebenso wenig vorstellen wie die Tatsache, dass es einst über 20 Basteien zur Görlitzer Verteidigung gab. Der Kaisertrutz, vor 1641 Reichenbacher Rondell am Reichenbacher Tor genannt, in manchen Aufzeichnungen auch Budissiner Tor, stammt aus dem frühen 15. Jahrhundert. Historiker Richard Jecht schreibt, dass man „mithilfe der Landstände Gräben um die Bastei zog“. Der Historiker Knauthe benennt an drei Seiten einen „tiefen, breiten Graben, gefüllt mit Wasser, teils mit Morast“. Vom Obermarkt aus passierten die Görlitzer nach dem Reichenbacher Turm das Reichenbacher Tor in der äußeren Stadtmauer, um neben der Graben-Mauer zum Brunnen Richtung Rademarkt zu gelangen. Auch dieser Brunnen wurde bei den Bauarbeiten nahe der Bautzener Straße wieder aufgefunden und gesichert.

Über den Graben gab es zum Kaisertrutz sogar mal eine Zugbrücke. Von dieser aus führte eine hölzerne Brücke hinab auf die damals viel tiefer verlaufende Straße. Insgesamt änderte sich die komplette Ansicht allerdings im Jahr 1848. Da wurden sowohl das Reichenbacher Tor als auch sämtliche Mauern rund um den Kaisertrutz abgebrochen. Die Steine fanden ebenso wie die der großen aufgegebenen Stadtmauerteile für andere Bauwerke Verwendung, zum Beispiel für die Jägerkaserne. Der Kaisertrutz wurde bis Oktober 1850 zur neuen Hauptwache umgebaut. Was an den ihn bisher umrandenden Mauern allerdings nicht über die ebenfalls damals erfolgende Anschüttung ragte, blieb stehen.

So wird das auch jetzt gehandhabt. „Die Archäologen verlangen zwar, dass die Mauer gesichert wird, aber so viel, wie für den Aufbau der neuen Straßendecke Platz benötigt wird, dürfen wir sie zurückbauen“, sagt Torsten Tschage. Von der jetzt etwa bis 2,50 Meter tief von der künftigen Oberfläche aus freigelegten Mauer werden je nach Lage also bis maximal 40 Zentimeter abgenommen. Dazu wird eine Drainage gelegt und durch Löcher im Mauergrund zur Hauptentwässerung durchgeleitet. „Einen nennenswerten Verzug im Bauplan bedeutet das alles aber nicht“, betont Tschage. Denn wie gesagt: Eine „Sensation“ ist der Mauerfund nun wirklich nicht.

zur Startseite