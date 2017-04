„Die Materialentscheidung ist schon gefallen“ Trainer Gerd Leopold spricht im SZ-Interview über Sachsens Bobteams, den Nachwuchs, Olympia und die Schlitten.

Mit Weltmeister Francesco Friedrich (r.) und seinen Anschiebern konnte Gerd Leopold (3.v.l.) in diesem Winter oft jubeln. © Daniel Förster

Die Olympischen Spiele 2018 werfen ihre Schatten voraus. In zehn Monaten beginnen die Wettkämpfe in Pyeongchang. Auch die Bob-Asse vom BSC Sachsen Oberbärenburg, Francesco Friedrich, Nico Walther und Stephanie Schneider, wollen in Südkorea dabei sein. Edelmetall zu holen, ist da das Ziel. Gerd Leopold (58) vom Bundestrainerteam ist optimistisch, dass das klappt. Warum, erklärt er im SZ-Gespräch.

Sächsische Zeitung: Herr Leopold, die für Deutschland so erfolgreiche Bob-WM in Königssee mit drei Gold- und zwei Bronzemedaillen ist keine zwei Monate her. Und doch hat jetzt bereits die Vorbereitung auf die Olympia-Saison begonnen. Sachsens Bobsportler sind wieder ins Training eingestiegen. Wie präsent ist das Thema Olympia in den Köpfen von Athleten und Trainern?

Gerd Leopold: sehr präsent. In zehn Monaten ist ja schon wieder alles vorbei. Und wir wollen bei Olympia möglichst Gold holen. Daher müssen wir noch mehr Zeit ins Training und Materialabstimmung investieren. Die Winterspiele hatten wir aber schon in der abgelaufenen Saison stets im Blick.

Da lief es mit zunehmender Dauer richtig rund, die deutschen Bobteams waren dominant wie lange nicht mehr …

Uns war bewusst, dass es eine schwere Saison werden wird. Mit Blick auf Olympia haben wir daher wirklich alles gedreht und nichts dem Zufall überlassen. 105 Bahn- und über 400 Trainingseinheiten haben die Jungs mit dem Bob absolviert, sind 350 Kilometer gefahren. Wir haben so viel getestet wie nie zuvor. Das Ergebnis lässt sich sehen. Neben vielen Titeln und Podestplätzen haben wir konkurrenzfähige Schlitten. Die Entwicklung der Geräte stimmt mich schon optimistisch für Pyeongchang 2018.

Inwiefern?

Wir haben uns vor der Saison 2016/17 entschieden, zweigleisig zu fahren und auf zwei Hersteller zu setzen, also auf FES (Anmerkung d. Red.: die steuergeldfinanzierte Schlittenschmiede in Berlin) und Wallner aus Österreich. Wir wollten so Konkurrenzdruck aufbauen – und die Strategie ging auf. Wie die Entwicklung im Laufe der Saison gezeigt hat, war das keine schlechte Lösung. Hatten wir mit den Geräten der FES anfangs eigentlich keine Titelchance, war das zum Ende hin anders. Es wurde viel analysiert, viel miteinander gesprochen. Wir haben gesagt, wir brauchen die richtige Technik für Olympia. Bei den sportlichen Höhepunkten hat das sensationell gut geklappt. Und wie nicht zuletzt Nicos WM-Bronze deutlich machte, hat die FES aufgeholt. Vom Stand her sind beide gleichwertig – im Zweier- wie im Vierer. Und ich bin mir sicher, dass die Geräteentwicklung bis zu Olympia noch weiter vorankommt.

Francesco Friedrich und Johannes Lochner waren mit den Wallner-Bobs in diesem Winter sehr erfolgreich. Und im Team Walther ist man inzwischen auch viel zufriedener mit den FES-Geräten. Da wird die Entscheidung, mit welchen Schlitten die deutschen Teams in Südkorea starten werden, sicher schwer?

Die Entscheidung ist eigentlich schon gefallen. Wir gehen den eingeschlagenen Weg weiter. Die Teams Friedrich und Lochner haben nach dieser erfolgreichen Saison Vertrauen in die Wallner-Technik, wollen nicht noch mal wechseln. Nico wird weiter auf die FES-Geräte setzen. Ich habe bisher stets nur positive Signale vernommen, dass wir an dieser Strategie festhalten können.

Bleibt es denn auch bei der Strategie, in der Olympiasaison schon früh auf Lochner, Friedrich und Walther zu setzen?

Ich denke schon. Denn die Leistungslücke zu den anderen deutschen Teams ist rechtgroß. Der Nachwuchs soll sich nun den Arsch aufreißen, um den Abstand zu verringern. Hier beim BSC Sachsen, zum Beispiel, erwarte ich mir von Richard Oelsner mehr. Er hat eine gute Saison hingelegt, im Zweier die Europacup-Gesamtwertung für sich entschieden und hat den Titel bei der Junioren-WM geholt. Der 25. Platz bei der WM in Königssee war allerdings eine Enttäuschung. Das hätte besser sein können.

Auf eine bessere Saison hätte auch die Oberbärenburger Bobpilotin Stephanie Schneider gehofft. Zwei Schulterverletzungen haben Sie jedoch zurückgeworfen. Was erwarten Sie von ihr 2017/18?

Steffi traue ich wesentlich mehr zu als zuletzt. Sie hat großes Potenzial am Start und ist schnell unterwegs. Doch die Stürze wogen schwer. Nun hoffe ich, dass sie sich für Olympia qualifiziert. Dann würde Sachsen dort die Hälfte aller deutschen Bobteams stellen. Das wäre doch was. Es würde einmal mehr zeigen: Wir Sachsen sind spitze.

Sie selbst haben schon Vieles erreicht. Ist für Sie nach Olympia 2018 Schluss?

Meine Planungen gehen darüber hinaus. Für mich ist also sicher noch nicht Schluss.

Das Gespräch führte Stephan Klingbeil.

zur Startseite