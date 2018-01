Die Maschen der Betrüger

Die Rechtsklage im Verbraucheralltag kann mitunter sehr kompliziert sein, wie Judith Sibilla anhand dieser Infotafel zeigt. © Hagen Linke

Es war ein teures Weihnachtsfest für die Frau in Weißwasser: Ausgerechnet Heiligabend hatte sie sich aus der Wohnung gesperrt. Zwar war sie froh, dass ein Schlüsseldienst kam. Allerdings: 450 Euro hat sie vor Ort bezahlt – gleich in bar. „Das ist Wucher“, sagt Judith Sibilla von der Verbraucherzentrale. Üblicherweise koste eine Türöffnung in der Regel zwischen 75 und 100 Euro – mit Zuschlägen, wie zu ungewöhnlichen Arbeitszeiten auch mal 120 – aber keine 450 oder sogar 730 Euro, wie bei einem weiteren Fall aus dem vergangenen Jahr, mit dem sich die Verbraucherschützer beschäftigen mussten.

Unter anderem deshalb gibt es in der Beratungsstelle Weißwasser einen kleinen Schlüsseldienste-Check – ein Klappkärtchen für die Brieftasche. Außerdem haben Judith Sibilla und ihr Kollege Holger Hinze, Berater speziell für die Themenfelder Finanzen und Versicherungen, auch noch reichlich anderes Infomaterial. Das zurückliegende Beratungsjahr war vielfältig, angefangen von allgemeiner Rechtsberatung über digitale Themen, wie Datenschutz am PC, bis hin zu Mietrechtsfragen.

Beratungsbedarf wegen Care Energy

Ein Schwerpunkt 2017 war die Beratung zu Folgen der Insolvenz des Stromanbieters Care Energy, der schon zuvor stark in der Kritik gestanden hatte. Es gibt Leute, die bringen einen Stapel von Schriftverkehr in die Verbraucherzentrale. Spricht man eine Weile mit Judith Sibilla über dubiose Inkassobüros, inkorrekte Mahnungen und Versuche, geleistete Abschlagszahlungen zurückzufordern, fällt auch schon mal der Satz. „Das zehrt an den Nerven der Verbraucher.“

Denn die Maschen der Betrüger ändern sich immer wieder. Ein Klassiker läuft über das Telefon. Betrüger zählen darauf, dass das potenzielle Opfer unter Entscheidungsdruck gerät und vorschnell handelt. Judith Sibilla berichtet von einem in Aussicht gestellten Gewinn für eine Frau in Höhe von 100 000 Euro, zahlbar, sofern sie einer Anwaltskanzlei vorab knapp 200 Euro überweisen würde. Der Gewinn kam dennoch nicht und erst als die Frau sogar noch mal 3 000 Euro zahlen sollte, wandte sich an die Verbraucherzentrale. Die 200 Euro musste sie als Lehrgeld verbuchen. Die Juristin Judith Sibilla hat eine rigorose Empfehlung, wenn jemand am Telefon in ein Gespräch verwickelt wird und unsicher ist: „Schnell auflegen.“ Bei Haustürgeschäften geht das nicht. Vorrangig werden ältere Menschen aufgesucht, die allein zu Hause sind. Da ist ein Problem später die Beweispflicht: Aussage steht gegen Aussage. Bei einem Haustürgeschäft aus dem Vorjahr wurde eine neue Matratze für 2 300 Euro aufs Bett gelegt und die alte gleich mitgenommen. In dem Fall kämpft die Beratungsstelle nun mit Fragen hoher Nutzungsentschädigungen seitens der Firma.

Sonderthemen im Angebot

Judith Sibilla rät Betroffenen, sich im Zweifel immer Zeit zu lassen und nie vorschnell etwas zu unterschreiben. „Am besten ist es, sich vorher Rat zu holen“, so wie es Hunderte jedes Jahr machen. Im Idealfall schiebt der Gesetzgeber Betrügern einen Riegel vor, wie 2011 im Umgang mit den Internet-Abo-Fallen, die zuvor einen großen Beratungsbedarf ausgemacht haben.

Für 2018 hat die Beratungsstelle Weißwasser einige Sonderthemen im Angebot. Am 12. Februar um 15 Uhr wird es in einem Vortrag über den „Digitalen Nachlass“ gehen. Behandelt werden dabei Fragen, welche Rechte Erben im Umgang mit Passwörtern haben. Zwei Vorträge zum Thema Vorsorgevollmacht hatten im vergangenen Jahr großen Zuspruch gefunden. Im März soll es deshalb eine weitere Veranstaltung geben. Und ein Aktionstag zur Pflege soll im Herbst stattfinden. Weiter regelmäßig im Angebot ist die Energieberatung - jeden ersten Dienstag im Monat.

Manche Beratungen wären unnötig, wenn die Betroffenen nicht fahrlässig gutgläubig wären. Andere Opfer, die Betrügern auf den Leim gegangen sind, haben vielleicht Schamgefühle, vor allem Ältere. „Möglicherweise trauen sie sich nicht, die Angelegenheit im Familienkreis kundzutun“, vermutet die Beraterin. Auch im Fall des eingangs erwähnten überteuerten Schlüsseldienstes hätte es geholfen, schon weit vor dem Schadensfall aktiv geworden zu sein. Im Idealfall informiert man sich schon mit dem Einzug, welche seriösen ortsansässigen Firmen im Notfall überhaupt infrage kommen.

VZS Weißwasser: Straße der Kraftwerker 11 (Hochhaus Blauer Engel), Öffnungszeiten: Mo, Mi: 10 bis 12 Uhr, Di, Do: 13 bis 18 Uhr.

zur Startseite