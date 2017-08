Die Marina wächst Der Klittener Hafen bietet immer mehr Booten Platz. Deren Besitzer kommen nicht nur aus Deutschland.

zurück Bild 1 von 2 weiter Weitere 90 Liegeplätze mehr gibt es jetzt am Bärwalder See. 2018 soll zur Verbesserung der Infrastruktur in der Marina Klitten noch ein Funktionsgebäude hinzukommen. Schon im Herbst dieses Jahres wird die Strandpromenade fertig sein. In Planung ist zudem eine Kaiwand mit Krananlage. © André Schulze Weitere 90 Liegeplätze mehr gibt es jetzt am Bärwalder See. 2018 soll zur Verbesserung der Infrastruktur in der Marina Klitten noch ein Funktionsgebäude hinzukommen. Schon im Herbst dieses Jahres wird die Strandpromenade fertig sein. In Planung ist zudem eine Kaiwand mit Krananlage.

Auch wenn das Wetter Sachsens Touristikern einen Strich durch die Rechnung machte, am Bärwalder See präsentierte sich Boxberg vorbildlich.

Gute Nachricht für den Spätsommer und alle Bootsführer, die den Hafen in Klitten am Bärwalder See ansteuern. Dort gibt es mittlerweile insgesamt 180 Liegeplätze zu Wasser sowie 30 an Land, wovon 20 als Tagesplätze und für Notfälle freigehalten werden. 93 davon sind niegelnagelneu. Boxbergs Bürgermeister Achim Junker und LMBV-Abteilungsleiter Gerd Richter haben jetzt den neuen Ost- und den neuen Weststeg feierlich eingeweiht. Einschließlich aller Planungen kostet das Vorhaben 900 000 Euro, 80 Prozent davon flossen aus Fördertöpfen des Freistaats, 180 000 Euro steuert die Gemeinde Boxberg selbst bei. Nicht nur deshalb bezeichnete es Achim Junker als „weiteren Meilenstein“ bei der Entwicklung des Tourismus am Bärwalder See. Entsprechend groß war der „Bahnhof“ zur Einweihung – trotz des ungemütlichen Wetters an diesem Tag.

Seit Oktober 2016 wurden die beiden neuen Schwimmstege in der Marina Klitten gebaut. Nach den Teilabnahmen sind sie seit Mai bzw. Juli nutzbar und nun auch offiziell freigegeben. „Der Bedarf ist groß“, sagt Roman Krautz, der als Projektverantwortlicher und Wirtschaftsförderer in der Gemeinde Boxberg für die Vermietung zuständig ist. Die Bootseigentümer kommen beispielswesie aus Berlin und Dresden, Tschechien und der Schweiz. Da nicht wenige von ihnen auf ihren Booten übernachten, dürfte die Ansage von Gerd Richter, dass 2018 ein Funktionsgebäude mit Sanitärräumen und den elektrischen Anlagen zur Stromversorgung der Boote errichtet wird, für weitere Freude sorgen.

Die Übergabe der neuen Bootsstege war Teil eines langen Tourismustages, zu dem der Landestourismusverband an den Bärwalder See eingeladen hatte. Eigentlich, so der Plan der obersten sächsischen Touristiker, sollten sieben Stationen mit dem Rad erkundet werden. Reichlich Wasser von oben verhinderte dies zwar, tat der guten Laune jedoch keinen Abbruch.

Offensichtlich auch nicht bei einigen Campern, die ungeachtet des zum Teil heftigen Regens unter dem Vorzelt ihren Kaffee genossen. Seit drei Jahren betreiben Carola und Ludwig Müller den Campingplatz „Sternencamp“ am Boxberger Ufer. Trotz des sehr wetterabhängigen Geschäfts sind beide nach eigener Aussage „soweit zufrieden“. In den durchwachsenen Tagen nach dem Ende der Ferien in Sachsen sind gerade zwölf Camper da. Bezogen auf die ganze Saison aber hätten Müllers weit mehr Gäste aufnehmen können, als Platz vorhanden ist. Zwar hat der Campingplatz eine Kapazität von 104 Stellflächen, doch nur 60, höchstens 70 würden vergeben. „Damit die Gäste am Sanitärgebäude nicht Schlange stehen müssen“, so Ludwig Müller. Die Erweiterung ist längst geplant. Doch wegen saftiger Steuerrückzahlungen an Vattenfall und Co. fehlen der Gemeinde Boxberg die finanziellen Mittel dafür. Wann die vorhanden sind, sei nicht absehbar, so der Bürgermeister. Einig sei man sich dahingehend, dass Sanitärcontainer keine Lösung sind. Nicht bei der hohen Qualität, die Müllers für ihre Gäste anstreben. Die kommen zu 30 Prozent aus Tschechien, ebenso aus Deutschland und der Schweiz, reisen als Familie mit Zelt, aber auch schon mal mit einem Wohnmobil für eine halbe Million Euro an. Die Auffassungen von Camping sind eben sehr verschieden, die Meinungen zum Bärwalder See dagegen nicht. Drei bis dreieinhalb Tage bleiben die meisten Camper – wegen der hohen Wasserqualität und dem schönen Strand. Geöffnet ist der Campingplatz jeweils bis 31. Oktober.

Dann geht auch in der nur einige Meter weiter befindlichen „Kombüse“ der Herd aus. Der Imbiss mit Terrasse und Strand hängt an der Wasserleitung vom Campingplatz. In der „Seewirtschaft“ werde das alles anders, kündigt Armin Hoffmann, Geschäftsführer der Hotel und Erlebnispark Oberlausitz GmbH, an. Seine Pläne für den Bau der Gaststätte mit 200 Plätzen in der Nähe des Hafens sind bekannt. Diese soll dann auch das Fahrgastschiff versorgen, welches am 24. März 2018 mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich in den Bärwalder See stechen und nach den Worten von Armin Hoffmann „neuen Schwung bringen“ soll. Die einige Tage zuvor aufgestellte Werbetafel, wie sich Armin Hoffmann ab 2022 die Sommerfrische mit Seehotel, Ferienressort, Adventure- und Fußballgolf vorstellt, dürfte die Touristiker aus der Landeshauptstadt schwer beeindruckt haben. Und auch die Kommune setzt nach den Worten ihres Bürgermeisters „große Hoffnungen“ auf den Unternehmer. Der beschäftigt vorerst sechs Leute in der Strandkombüse – betreibt im Hauptgeschäft ein weit größeres Baustoffunternehmen.

„Was am Bärwalder See entsteht, ist einzigartig“, erklärte Landtagspräsident Matthias Rößler als Vorsitzender des Landestourismusverbands. Er hatte am Vormittag die Tourist-Info Boxberg mit der i-Marke des Deutschen Tourismusverbands ausgezeichnet. 44 mal wurde die bisher in Sachsen verliehen, davon 18 mal in der Oberlausitz. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das weiße i auf rotem Grund demnach nicht, ein Symbol für hohe Gastlichkeit allemal. 40 Kriterien waren dafür zu erfüllen. Dass die Boxberger Tourist-Info sonn- und feiertags öffnet, ist anderswo längst nicht selbstverständlich, so Roman Krautz. Ebensowenig wie die Tatsache, dass man auf dem Rundweg um Sachsens größten Binnensee jeden Uferbereich betreten kann. In einer aufwändigen Aktion wurden 2017 sämtliche Strandbereiche gereinigt und bis in 20 Zentimeter Tiefe durchgewalzt.

Boxberg setzt weiter auf Tourismus. Von 385 in der Gemeinde gemeldeten gewerblichen Firmen arbeiten 52 im Fremdenverkehr. Allerdings entstehen von den 387 Millionen Euro Wertschöpfung der Wirtschaft gerademal zwei Millionen im Tourismus. Das könnte sich bald ändern. Die Gemeinde plant, die Uferflächen im Bereich Klitten an touristisches Gewerbe zu vermarkten. Die Nachfrage sei groß, heißt es. „Es gefällt mir, welchen Stellenwert der Tourismus hier hat“, lobte Matthias Rößler. Sachsenweit stehen 188 000 Menschen in der Branche in Lohn und Brot. Wie der Freistaat die Entwicklung fördert, war deshalb ebenfalls ein Thema an diesem Tag. Ganz neu ist ein mit 500 000 Euro ausgestattetes Förderprogramm für Fahrgastschiffe. Zwar sei der Bedarf vermutlich größer, aber der Anfang erstmal gemacht. Unternehmen und Vereine können ab sofort Förderanträge einreichen. Der für das Bärwalder Schiff ist schon gestellt, so Roman Krautz.

zur Startseite