Die Mannschaft hat viel vor Die Spieler des UHC Döbeln 06 wollen in die Playoffs der 2. Floorball-Bundesliga einziehen. Der Trainer ist skeptisch.

Björn Bastian (links) kommt von den Floor Fighters Chemnitz, hat aber ein Gastspielrecht für den UHC Döbeln. Nils Grünert (mitte) und Leon Zimmermann sind aus der zweiten Mannschaft in den Kader der „Ersten“ aufgerückt. © Dietmar Thomas

Noch haben die Floorballer des UHC Döbeln 06 ein wenig Zeit. In drei Wochen starten sie in die neue Saison der 2. Bundesliga Süd/Ost mit einem Heimspiel gegen den USV Halle Saalebiber (24. September, 16 Uhr, Stadtsporthalle Döbeln).

Die Döbelner Floorballer sind seit Mitte Juli im Training. Zunächst ging es unter der Anleitung von Fitnesstrainerin und Physiotherapeutin Ines Augustin-Scheer darum, Kondition und Kraft aufzubauen. „Jetzt sind wir im Stocktraining“, sagt Trainer Tom Herrmann.

Neben dem UHC Döbeln spielen sechs weitere Mannschaften in dieser Staffel: Der SC DHfK Leipzig und der USV Halle Saalebiber sind aus der 1. Bundesliga abgestiegen. Als Aufsteiger aus der Regionalliga rückt BAT Berlin II auf. Aus dem vergangenen Jahr verbleiben Floorball Tigers Magdeburg, Unihockey Igels Dresden und USV TU Dresden in dieser Staffel.

Durch die neue Staffelzusammensetzung entfallen die ganz weiten Fahrten. Noch in der vergangenen Saison waren mit dem PTSV United Lakers Konstanz, der ebenso wie die Black Lions Landsberg absteigt, und dem TV Schriesheim (Aufsteiger in die 1. Bundesliga) zwei Mannschaften aus Baden-Württemberg vertreten. „Es ist schon eine Erleichterung, wenn solche langen Reisen wegfallen“, gibt Tom Herrmann zu.

Ganz ohne Fahrt in den Süden geht es allerdings nicht. Bei der Pokalauslosung am vergangenen Wochenende in Münster bekamen die Döbelner für die erste Runde ein Freilos. Doch in der zweiten Runde müssen sie zu den DJK Giants Karlsruhe. Diese Begegnung wird am 16. Oktober um 13 Uhr in der Rheinstrandhalle in Karlsruhe ausgetragen.

Im Mannschaftsgefüge hat es im Vergleich zur Vorsaison nicht so viele Veränderungen gegeben. Mit Torhüter Björn Bastian und Tim Klosz, beide waren schon in der vergangenen Saison für die Döbelner aktiv, sowie Philipp Zschöger stehen drei Akteure der Floor Fighters Chemnitz in den Reihen der Döbelner, die mit einer Gastspielgenehmigung starten. Zudem sind mit Nils Grünert ein Torwart und mit Leon Zimmermann ein Feldspieler aus der zweiten Mannschaft in den Kader der ersten Vertretung berufen worden. Torhüter Lenny Wendisch hat dagegen seine Floorballerlaufbahn beendet. Kapitän bleibt Maximilian Thomas, als Vizekapitän fungiert Franz Tempel. Die jungen Spieler übernehmen also Verantwortung.

Was das Saisonziel betrifft, so hat die Mannschaft eine klare Zielstellung. Während des Trainingslagers am vergangenen Wochenende hat sich die Truppe darauf eingeschworen, die Playoffs zu erreichen. Das bedeutet, dass am Ende der Hauptrunde der zweite Platz zu Buche stehen muss. Die jeweils beiden Erstplatzierten der Zweitligastaffeln Nord/West und Süd/Ost spielen dann um die Zweitligameisterschaft sowie den Aufstieg zur 1. Bundesliga. Trainer Tom Herrmann ist stolz darauf, dass sich seine Truppe solche hohen Ziele stellt. Er selbst ist allerdings etwas skeptisch. „Es wird schwer, einen der ersten beiden Plätze zu erreichen“, sagt Herrmann. Er sehe eher die beiden Bundesliga-Absteiger vorn, auch die Dresdner Mannschaften seien ernsthafte Konkurrenten im Kampf um vordere Plätze.

Alles Training nützt nichts, wenn man nicht auch genügend Spielpraxis sammelt. So fahren die Döbelner am Sonntag nach Chemnitz, um dort gegen die Floor Fighters zu testen. Eine Woche später geht es gegen Banik Sokolov aus der zweiten tschechischen Liga.

Auch für den Unterbau ist beim UHC Döbeln 06 weiter gesorgt. Die zweite Mannschaft spielt in der Regionalliga auf Kleinfeld. Außerdem gibt es drei Nachwuchsmannschaften in den Altersklassen U 15, U 13 und U 11. In den zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Verein längst im Döbelner Sportgeschehen und weit über die Stadtgrenzen hinaus etabliert. Und wer weiß, vielleicht gelingt ja wirklich der Einzug in die Playoffs. Nächste Station wäre dann die 1. Bundesliga.

