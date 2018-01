Fußball „Die Mannschaft hat Potenzial“ Rico Kaiser soll als neuer Trainer den Verjüngungsprozess beim FV Gröditz einleiten. Sein Vertrag läuft erst mal bis zum 30. Juni.

Immer engagiert an der Seitenlinie: Rico Kaiser, der neue Trainer der Gröditzer. © Ronny Belitz

Gröditz. Der FV Gröditz 1911 beendete vor dem Start in die Wintervorbereitung 2018 die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Michael Schuster. Nach zweijähriger Amtszeit kam die Trennung für viele überraschend, denn als Tabellensechster der Fußball-Landesklasse Mitte hält der Verein sportlich den avisierten Kurs.

Schusters Nachfolder ist Rico Kaiser, der die erste Mannschaft ab sofort betreut und am vergangenen Samstag erstmals auf der Trainerbank saß (0:1 in Riesa). Der 43-Jährige spielte bis Sommer 2017 im Landesklasse-Team des FV 1911 und sammelte als Spieler viele Erfahrungen. So kickte er einst lange für Stahl Riesa, unter anderem während der letzten Oberliga-Zeit des Klubs von 2000 bis 2002. Im Jahre 2004 heuerte er das erste Mal in Gröditz an und war nach zwei Zwischenstationen in Riesa seit 2013 ununterbrochen für die Gröditzer am Ball. Kaiser hat bereits verschiedene Trainerscheine abgelegt, war bislang im Gröditzer Nachwuchs als D-Junioren-Coach tätig und freut sich nun auf seine neue Aufgabe. „Oberstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Dazu benötigen wir noch einige Punkte. Aber wir sind auf einem guten Weg, einen einstelligen Tabellenplatz am Ende zu ergattern“, so Kaiser, der das Team gut aufgestellt sieht. „Die Mannschaft hat Potenzial. Da ich die meisten Akteure aus meiner aktiven Zeit noch gut kenne, weiß ich um deren Qualität. Das macht meine Arbeit leichter.“

Beim FV Gröditz soll mit Kaiser ein neuer Weg beschritten werden. So sollen künftig noch mehr Akteure aus der eigenen A-Jugend in die erste Männer-Mannschaft integriert werden, von denen jetzt immer schon vier bis fünf „oben“ mittrainieren. Es soll zu einer Verjüngung der Mannschaft kommen. Diese Verjüngungskur wird nun zielführend vorbereitet. Rico Kaiser und der Vorstand haben sich jetzt erst einmal auf eine Zusammenarbeit für die Rückrunde verständigt, um dann zu schauen, ob der neue Weg erfolgreich beschritten werden kann. „Mir ist es wichtig, dass die Mannschaft mitzieht und auch die Trainingsbeteiligung stimmt. Dann wird aus meinem Engagement sicherlich mehr“, glaubt er. Kaiser dankt in diesem Zusammenhang noch einmal seinem Vorgänger Michael Schuster für dessen geleistete Arbeit, der ihm eine intakte Mannschaft übergeben hat. Natürlich freut sich Rico Kaiser, dass ihn der Vorstand angesprochen hat, ob er die Aufgabe übernehmen möchte. Die Entscheidung fiel ihm relativ leicht, weil er das Innenleben des Gröditzer Fußballvereins bestens kennt.

Trainingslager in Dresden-Weißig

Beim Trainingsauftakt am 16. Januar dieses Jahres konnte Kaiser mit Georg Winkler einen neuen Spieler begrüßen. Der 21-jährige Defensivakteur macht einen guten Eindruck, ist auf den hinteren Außenbahnen zu Hause und soll der Gröditzer Abwehr noch ein Stück weit mehr Stabilität verleihen. Kaiser: „Natürlich gilt es abzuwarten, wie sich Georg entwickelt, denn er ist noch ein junger Akteur. Aber ich glaube, da haben wir einen guten Griff getan. Er ist ehrgeizig.“

Die Wintervorbereitung erstreckt sich immerhin bis Anfang März, das erste Punktspiel steigt am 10. März beim FV Blau-Weiß Stahl Freital. Das erste Heimspiel findet eine Woche später gegen den BSC Freiberg im Stadion am Eichenhain statt. Da die Vorbereitungsphase diesmal sehr lang ist, hat der FV 1911 viele Testspiele anberaumt. Am 27. Januar steht das Spiel gegen den TSV Schlieben aus der Landesklasse Brandenburg ab 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Holzhof Elsterwerda an. Danach folgt am 3. Februar ein Testspiel beim Dresdner SC, Schlusslicht der Landesklasse Ost, sowie ein Kurztrainingslager in Dresden-Weißig (9. bis 11. Februar). Während des Trainingslagers spielen die Gröditzer am 10. Februar beim Kreisoberligisten Heidenauer SV.

Weitere Vorbereitungsspiele wurden bei Glückauf Brieske/Senftenberg (Landesliga Brandenburg) am 17. Februar, bei der SG Weixdorf (24.2.) und am 4. März im Dresdner Jägerpark beim SC Borea (beide Landesklasse Ost) angesetzt.

