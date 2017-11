Die Malter hat einen neuen Pegel Für 1,2 Millionen wurde eine Messanlage gebaut. Was das bei einem Hochwasser nützt.

Am Mittwoch sind die Arbeiten am neuen Pegel der Malter zu Ende gegangen. © Egbert Kamprath

Die Talsperre Malter wird derzeit schrittweise modernisiert. Dabei hat sie einen neuen Pegel bekommen, der unterhalb der Staumauer genau erfasst, wie viel Wasser in der Roten Weißeritz fließt. Exakte Daten darüber sind beispielsweise notwendig, damit die Staumeister bei einem Hochwasser die Talsperren in Klingenberg und Malter so aufeinander abstimmen können, dass die vereinigte Weißeritz in Freital nicht über die Ufer tritt. Dazu dient der neue Pegel. Die Arbeiten an dem Pegel haben im August letzten Jahres begonnen und sind am Mittwoch zu Ende gegangen, wie die Landestalsperrenverwaltung informierte. Sie haben insgesamt 1,2 Millionen Euro gekostet.

Für den Pegel ist im Flussbett der Weißeritz eine Messstrecke eingebaut worden, die eine präzise Erfassung des Wasserstands ermöglicht. Dieser Abschnitt ist mit Pflastersteinen befestigt worden. Weiter hat die Talsperrenverwaltung ein neues Pegelhaus gebaut, in dem die technischen Anlagen untergebracht sind. Zwei Stege überqueren den Fluss, damit die Staumeister überall an die Pegelanlagen herankommen.

Seit 2015 saniert die Talsperrenverwaltung die Talsperre Malter. Derzeit ist dafür der Wasserstand abgesenkt. Zudem werden im Umlaufstollen einfache Absperrklappen gegen Talsperrenschieber ausgetauscht, die einen größeren Wasserdurchfluss ermöglichen. Später wird die Hochwasserentlastung ausgebaut. Insgesamt sind für die Sanierung der Talsperre 22 Millionen Euro eingeplant.

