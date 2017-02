Die Malter füllt sich wieder

Die Flüsse im Osterzgebirge sind am Dienstag kräftig angeschwollen, teilweise stiegen die Wasserstände von Montag zu Dienstag auf das Doppelte. Der Pegel der Roten Weißeritz in Schmiedeberg ist von 20 Zentimeter Wasserstand am Montagnachmittag auf 39 Zentimeter am Dienstagmittag angestiegen. Die Hochwasseralarmstufe 1 wird erst bei 80 Zentimetern ausgerufen. Ursache für diesen Anstieg war in der Nacht zum Dienstag die Kombination von Regen mit Schneeschmelze. Selbst auf dem Erzgebirgskamm herrschen jetzt Plusgrade. Daher erwartet das Hochwasserzentrum weiter erhebliche Wassermengen. Darauf hatten sich die Staumeister eingestellt und in der Talsperre Malter Wasser abgelassen, um Raum für ein Hochwasser freizuhaben. Dieser Reserveraum füllt sich jetzt wieder. Seit vergangenem Freitag ist der Wasserspiegel um einen Meter gestiegen. Damit fehlen noch zwei Meter zur normalen Wasserhöhe. (SZ/fh)

