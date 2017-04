Die Maifeuer lodern wieder

Die traditionellen Maifeuer sind für viele Menschen auf den Dörfern ein beliebter Treff. Bei Bier und Bratwurst wird in der Walpurgisnacht der Winter verabschiedet. Auch an diesem Wochenende lodern wieder viele Feuer. Foto: Matthias Weber

Lagerfeuer in der Walpurgisnacht haben in der Oberlausitz Tradition und bereichern das Dorfleben. Gemeinsam soll der Winter vertrieben werden. Auch an diesem Wochenende laden wieder zahlreiche Vereine, Klubs und Initiativen zu den öffentlichen Feuern ein.

Bernstadt

Der Heimatverein Dittersbach lädt zum Tanz in die Walpurgisnacht am Sportplatz des Ortes ein. 20.30 Uhr beginnt dort ein Fackel- und Lampionumzug. Hexenfeuer werden am Abend außerdem in Bernstadt Am Schweizberg und in Altbernsdorf an der Deponie Herpolsheimer entzündet.

Berthelsdorf

Hexenfeuer des Jugend- und Freizeitclubs Berthelsdorf ab 17 Uhr auf dem Sportplatz. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Kinder können Quad fahren.

Bertsdorf

Hexenfeuer mit Musikprogramm am Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr ab 19 Uhr, der Fackel- und Lampionumzug beginnt gegen 20.30 Uhr

Cunewalde

Traditionelle Hexenbrennen im Ort.

Ebersdorf

Die Hexe brennt in Ebersdorf auf dem Jäckel. Der Fackelzug startet 19 Uhr am Feuerwehrgerätehaus der Ortsfeuerwehr Ebersdorf, begleitet durch die Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Ebersdorf. Tanzmusik mit DJ „Jerry“. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Veranstalter ist der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Löbau, Ortsfeuerwehr Ebersdorf e. V.

Eichgraben

Zum Maifeuer lädt der Eichgrabener Kulturverein 93 e. V. ab 18 Uhr auf den Festplatz ein. Für die kleinen Besucher gibt es ein extra Feuer und für Essen und Trinken ist wie immer gesorgt.

Grosshennersdorf

Hexenfest zur Walpurgisnacht auf dem Kleinen Gut/Alte Tankstelle: Zur verhexten Stunde um 17.17 Uhr erwachen die Hexen im „Kleinen Gut“ (ab Bushaltestelle Kulti ausgeschildert). Sind sie erst mal aufgewacht, so sind sie nicht zu bremsen und stecken jeden an mit schaurig schönen Überraschungen zum Mitmachen. Nach dem Umzug wird noch bis in die Nacht am Feuer gehext, getanzt und gefeiert! Eine Veranstaltung der Theaterpädagogischen Werkstatt in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Großhennersdorf. Eintritt drei Euro.

Grossschönau

Traditionelles Maibaumsetzen am Feuerwehrdepot: 14.30 Uhr Blasmusik, 16 Uhr Fahrzeugweihe des neuen Waldbrandtanklöschfahrzeuges und Technikschau, 18 Uhr Maibaumsetzen, 20 Uhr Lampionumzug, 21 Uhr Tanz in den Mai.

Zauberhaftes Hexenbrennen mit Attraktionen für Groß und Klein ab 14 Uhr an der Bäckerei Schulz, Hauptstraße 73.

Herrnhut

Der Herrnhuter Sportverein 90 e. V. lädt am Sonntag zur Maifeier mit Fackelzug, Feuerwehrkapelle und Maifeuer auf das Sportgelände Goethestraße ein.

Hirschfelde

Traditionell veranstalten die Mitarbeiter der Kita „Bummi“ und die Kameraden der Ortsfeuerwehr Hirschfelde ab 18.30 Uhr das Walpurgisfeuer auf dem Hirschfelder „Nordpol“ (Wiesenfläche der Stadt Zittau neben der Kita). Gegen 20 Uhr startet der Lampion- und Fackelumzug für Groß und Klein. Im Anschluss wird das Hexenfeuer entzündet. Für Speis und Trank ist gesorgt. Das Veranstaltungsende ist auf 1 Uhr angesetzt. Der Aufbau des Hexenfeuerhaufens erfolgt erst am 30. April, ab 9 Uhr.

HÖRNITZ

Zum Hexenfeuer wird ab 19 Uhr neben dem Feuerwehrdepot eingeladen.

Hrádek nad Nisou

Beginn ist um 19 Uhr, an der Feuerwehrwiese, Zugang neben der Václavská ul. (Wenzelsgasse) und der Umgehungsstraße. Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein. Auf kostümierte Kinder warten kleine Belohnungen. Im Angebot sind gebratene Würstchen, Süßigkeiten, Bier und weitere alkoholische sowie alkoholfreie Getränke.

Kleindehsa

Hexenbrennen an der Bergstraße in Kleindehsa. Beginn ist 19 Uhr mit dem Stellen zum Fackelumzug am ehemaligen Konsum, der direkt mit der Entzündung des Hexenhaufens endet. Alle Interessierten aus der Gemeinde Lawalde sind herzlich eingeladen. Für Speis und Trank ist ausreichend gesorgt.

Kottmarsdorf

Walpurgisfeuer ab 18 Uhr am Feuerwehrhaus mit Tanz und Unterhaltung aus der Konserve. 20 Uhr Stellen zum traditionellen Lampion- und Fackelumzug bei Günther’s Hof (Ebersbacher Straße 47 a). Pechfackeln sind vorhanden. Das Walpurgisfeuer wird nach Eintreffen des Fackelumzuges auf dem Samelmühlberg neben der Turnhalle entzündet.

Lauba

Das traditionelle Hexenbrennen mit dem Aufstellen des Maibaumes findet in diesem Jahr wieder auf dem Sportplatz in Lauba statt. Beginn ist 19 Uhr. Musikalische Unterhaltung und Lampionumzug mit den „Oberländer Musikanten“. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Leutersdorf

Um 19 Uhr Walpurgisfeuer an der katholischen Kirche.

Mittelherwigsdorf

Traditionelles Hexenfeuer ab 19 Uhr im Sandbüschel.

Neugersdorf

Der Förderverein der FFw Neugersdorf und die Neugersdorfer Schützen laden alle Kinder zu einem Lampionumzug ein. Start ist 19 Uhr vom Parkplatz am Wasserturm mit anschließendem Hexenbrennen. Für das leibliche Wohl sorgen die Neugersdorfer Schützen. Ab 18 Uhr findet eine kleine Technikschau am Startpunkt statt.

Neueibau

Der KNK lädt ein zum Hexenfeuer am Goldnen Stern. Ab 14 Uhr ist Schaustellerbetrieb, um 20 Uhr startet der Lampionumzug, anschließend wird das Feuer entzündet.

ODERWITZ

Das Hexenfeuer mit Lampion- und Fackel-

umzug findet um 19 Uhr im Gewerbegebiet „Am Spitzberg“ (hinter der Autowaschanlage) statt. Der Fackelumzug zum Hexenfeuer startet 19.30 Uhr ab Wetterkabinett Oberoderwitz.

Olbersdorf

Maifeuer am O-See mit DJ Frank Edge ab

19 Uhr.

OYBIN

Bei dem Feuerspektakel in Oybin wird nicht nur ein Feuer abgebrannt, es gibt auch ein interessantes Rahmenprogramm. Wie immer werden die Weißbachtaler Musikanten ab 18 Uhr für Stimmung sorgen. Sie führen auch den Fackel- und Lampion-

umzug an, der sich bei Einbruch der Dunkelheit, also etwa gegen 20 Uhr, in Bewegung setzt. Vom Festplatz führt der Umzug über die Straße der Jugend und die Hauptstraße zurück zum Kurpark. Die Strecke reicht für eine Fackellänge. Die Teilnehmer des Umzuges werden gegen 21 Uhr wieder am Festplatz eintreffen. Mit den brennenden Fackeln wird dann der Feuerstapel entzündet. Die Band „unplugged inc.“ und die Phoenix-Disco unterhalten abwechselnd die Besucher. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt.

Radgendorf

Feier der Walpurgisnacht auf Rolles Wiesen. Der Lampion- und Fackelumzug startet 19.30 Uhr auf dem Dorfplatz.

Schönau-Berzdorf

Die FFw Schönau-Berzdorf organisiert wieder das traditionelle Hexenfeuer am Kalkplatz auf der Hutbergsiedlung. 20 Uhr beginnt an der Kleinen Seite 59 ein Fackelumzug zum Hexenbrennen.

Seifhennersdorf

Hexenfeuer ab 17 Uhr am Pünktchen, mit Livemusik. Die Geflügelzüchter stellen ihre schönsten Tiere zur Schau, die Zukunftsfunken werden ihr Können zeigen.

Spitzkunnersdorf

Ab 15 Uhr Tag der offenen Tür im Feuerwehrdepot und Hexenfeuer. Es lädt ein der Förderverein der Feuerwehr Spitzkunnersdorf.

Walddorf

Die „Waldfeuerwehr Walddorf“ lädt ab 18 Uhr zum Hexenbrennen mit Lampion-

umzug und anschließender Unterhaltung für Jung und Alt mit „ DJ - Rene“ am Dorfgemeinschaftshaus Walddorf ein. Der Lampionumzug startet gegen 20 Uhr. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Fackeln können vor dem Lampionumzug erworben werden, teilt der Förderverein FF Kottmar, OF Walddorf mit.

WITTGENDORF

Ab 19 Uhr findet das diesjährige Walpurgisfeuer auf dem Badgelände statt. Für Groß und Klein startet der Lampionumzug gegen 20 Uhr. Anschließend wird das Feuer gezündet.

