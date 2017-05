Die Mäuse sind los Mit Lärm wurden die Tiere am Sonnabend geweckt. Die locken bald Besucher in die Stolpener Innenstadt.

Emma und Annelie (v.l.) haben kräftig mitgeholfen, die Basaltmäuse in Stolpen aus ihrem Winterschlaf zu wecken. Die sollen dann bald für Leben in der Innenstadt sorgen. © Dirk Zschiedrich

Auf dem Obermarkt wuselte es am Sonnabend nur so vor kleinen, graubepelzten Tieren. Zwanzig bis dreißig von ihnen zogen durch die Innenstadt. Natürlich waren es keine echten Mäuse. Die Stolpener Kinder hatten sich verkleidet, um die sogenannten Basaltmäuse mit mächtig Lärm aus ihrem Winterschlaf zu wecken. Mit dieser Aktion startete die Stadt in das Innenstadtspiel „Findet mit Geist und Maus Stolpener Geschichten heraus“.

Das Mitmach-Spiel, mit dem Stolpen bereits den Städtewettbewerb „Ab in die Mitte“ gewonnen hat, soll zukünftig mehr Besucher in die Innenstadt locken und sie länger dort halten. Auf diese Weise soll die Stadt wieder stärker belebt werden. Dabei helfen kleine Bronzemäuse, die sich überall in der Stadt an wichtigen und interessanten Punkten verstecken. Geht man langsam und aufmerksam durch die Gassen, findet man sie zum Beispiel auf Fensterbrettern, an Wänden oder Dachrinnen.

Der Vater aller Mäuse ist Detlef Wächtler, Schmiedemeister aus Rennersdorf-Neudörfel. Die kleinen Tiere aus Bronze sind quasi sein Wahrzeichen und zieren schon an vielen Orten in der Stadt seine Arbeiten. Für das Innenstadtspiel sind nun noch mehr dazu gekommen und es werden weitere folgen. Insgesamt wurden schon achtzehn Mäuse für das Spiel erdacht. Da gibt es beispielsweise die Kornkammermaus, die Amtsmaus und die Laternenmaus. Ihre Paten erhielten am Sonnabend von Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) ihre offizielle Urkunde überreicht.

Auch an der Badestube von Gerd und Marita Barthel wird bald eine kleine Maus wohnen. Sie haben die Patenschaft für „Barbara die Bademaus“ übernommen. Vielleicht wird diese dann passenderweise in einem winzig kleinen Badezuber sitzen. Marita Barthel findet die Mäuse und das Innenstadtspiel eine gute Sache. Deshalb hat sie auch mitgemacht. „Eine Stadt lebt von den Menschen“, sagt sie. „Wir erhoffen uns dadurch mehr Betriebsamkeit in Stolpen.“

Bald sollen die Mäuse den Besuchern der Stadt etwas über Gebäude oder geschichtliche Ereignisse erzählen. Dafür gibt es ein Faltblatt, eine Smartphone-App sowie GPS-Daten wie beim Geocaching. Citymanagerin Simone Schöne hofft, dass bis zu den Sommerferien alles fertig ist und viele Touristen damit die Stadt entdecken werden.

Das Wecken der Mäuse soll von nun an eine jährliche Tradition werden. Dann aber immer eine Woche vor Ostern.

