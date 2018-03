Die Männerflüsterin Miriam Sieber hat ihr Buch „Männerleben“ vorgestellt. Kalt gelassen haben die Biografien niemanden.

Miriam Gudrun Sieber stellte vier Männerschicksale vor. © Dietmar Thomas

Roßwein. Vier kurze Episoden aus ihrem Buch „Männerleben“ hat Miriam Gudrun Sieber am Freitagabend in der Rathausgalerie vorgestellt. Vier Leben aus dem Osten der Republik von 1924 bis heute. Die Lesung umfasste unter anderem die Biografie von Erwin, der in der DDR in einem Jugendwerkhof untergebracht war und endete mit der Lebensgeschichte eines 18-jährigen Drogensüchtigen, den die Autorin Resa nennt. Eingebettet war die Lesung in musikalischen Improvisationen von Marc Dennewitz und Alma Neumann. Parallel zu den Geschichten wurden Fotografien von Julius Clausnitzer ausgestellt, die die Hände der Protagonisten zeigten.

„Mich hat die Biografie von Erwin begeistert, wie er durch die Hölle des Jugendwerkhofs Torgau gegangen ist, ohne dabei zu verrohen. Und vor allem, dass er jemand geworden ist, der anderen in Not hilft“, so Mario Knapp. Robin Meltzer hingegen fand die Geschichte von Resa am faszinierendsten. „Mein Sohn ist auch abgerutscht und nimmt leider Drogen. Deswegen fand ich die letzte Geschichte so eindringlich.“

zur Startseite