„Die Mängel waren vor der Explosion bekannt“

Die Wucht der Explosion zerstörte mehrere Gebäude auf dem Gelände des Ölwerks. Die DDR-Nachrichtenagentur ADN (Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst) berichtete überregional über das Unglück in Riesa. Der damalige Einsatzleiter Siegfried Bossack bewahrt im Sächsischen Feuerwehrmuseum bis heute zwei der Fahrzeuge auf, die 1979 im Einsatz waren.

Siegfried Bossack erinnert sich noch genau an den 5. Februar 1979: Der damalige Leiter der Abteilung Feuerwehr im Kreis Riesa ist gerade mit dem Moped in der Riesaer Innenstadt unterwegs, als er einen Knall hört. Zufällig befindet er sich gerade in einer Sichtachse zum Ölwerk: Flammen schlagen aus einem Gebäude. Er fährt zur Dienststelle, zieht sich Schutzkleidung an, und los geht‘s zur Unglücksstelle. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er nicht, dass er zu einem der größten Einsätze seiner gesamten Dienstzeit als Berufsfeuerwehrmann eilt.

„Als ich am Ölwerk ankam, reichten die Flammen etwa 70 Meter hoch“, erzählt Bossack. Bis Ende 2008 war er im Dienst, zuletzt als Kreisbrandmeister. „Zehn Menschen starben direkt durch die Explosion im Werk. Außerdem kam eine Mitarbeiterin der HO auf dem Gelände zu Tode, weil Anlagenteile auf die Baracke stürzten, in der sie gearbeitet hat.“ Und es hätte noch viel schlimmer kommen können. „Die Explosion ereignete sich um die Mittagszeit. Viele Arbeiter müssen gerade zu Tisch gewesen sein.“

Die Druckwelle entglast Fenster

Siegfried Bossack hat den Einsatz damals geleitet. Im Ölwerk kannte er sich aus. Als Leiter der Abteilung Feuerwehr war er auch für den vorbeugenden Brandschutz zuständig – dumm nur, wenn die bei Kontrolle gewonnenen Erkenntnisse nicht umgesetzt wurden. „Die Mängel im Ölwerk waren bekannt, wurden aber unter den Umständen der sozialistischen Planwirtschaft nicht behoben.“ Geknallt hatte es in der Extraktionsanlage. „Also dort, wo die Ölreste aus der Ölsaat mithilfe von Benzin herausgewaschen wurden. Eigentlich muss das ein geschlossenes System sein, doch es hat dort in der Zeit vor der Explosion immer nach Benzin gerochen, was auf Leckagen hingedeutet hat“, erzählt Bossack. Zur Explosion sei es wohl durch ständige Verunreinigung an der Förderanlage gekommen, die die ausgepresste Ölsaat in Eisenbahnwaggons beförderte. „Durch Reibung entstand so viel Hitze, dass sich Glut bildete. Tja, und dann machte es eines Tages peng.“ Die Anlage war alles andere als auf dem neuesten Stand. Sie wurde Anfang der 40er-Jahre gebaut. „Die neue Anlage stand schon daneben, als die Alte explodierte“, so Bossack. Doch die war nach dem Unglück nicht mehr zu gebrauchen. Die enorme Druckwelle entglaste nicht nur die Fensterscheiben der umliegenden Häuser, sondern zerstörte eben auch einige Gebäude auf dem Betriebsgelände.

Die Stasi holt die Unterlagen

Das Feuer war schnell gelöscht. Am Unfallort waren zuerst die Freiwillige Feuerwehr Riesa und die Feuerwehr der Sowjetarmee. Letztere habe vor allem für den Selbstschutz in den Kasernen gesorgt. „Aber bei größeren Vorfällen halfen die Kameraden auch außerhalb bei der Brandbekämpfung“, berichtet Siegfried Bossack. Trotz des massiven Aufgebots von Helfern: Der Einsatz am Ölwerk habe zwei Wochen lang gedauert, erzählt er. „Die Schwierigkeit bestand unter anderem darin, alle Leichenteile aus den einsturzgefährdeten Gebäuden zu bergen.“ Die Hauptarbeit habe damals die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Riesa übernommen.

Noch am Unglückstag stellte das Ministerium für Staatssicherheit die Schuldfrage. „Während das Feuer gelöscht wurde, holten Stasi-Mitarbeiter schon die Unterlagen über die Sicherheitsbegehungen im Ölwerk ab“, erzählt Bossack.

Schuldige wurden gesucht – und gefunden. „Das war doch in der DDR ganz typisch: Der Staat hatte natürlich nie Schuld. Es wurden immer Leute gefunden, denen man das zurechnen konnte. In den Betrieben sollte immer mehr produziert werden, gleichzeitig war der Verschleiß der Anlagen allen bekannt.“

Am Ende hieß es, dass mangelnde Wartung die Explosion ausgelöst habe. „Zur Rechenschaft gezogen wurden der Betriebsleiter und der technische Leiter. Sie mussten ins Gefängnis, saßen aber nicht lang. Honecker hat immer mal wieder eine Amnestie erlassen. Dadurch kamen sie eher frei“, sagt Siegfried Bossack.

Wie er das Unglück im Ölwerk erlebt hat, hat Siegfried Bossack auch dem MDR erzählt. Der Sender blickt in seiner Reihe Lebensretter auf die Ereignisse von damals zurück (siehe Filmtipp). Gespannt ist er, wie das Filmteam es letztlich geschafft hat, das Unglück in Szene zu setzen. „So weit ich weiß, gibt es kein Filmmaterial. Ich habe dann angeboten, einige Sequenzen nachzustellen, aber das wurde abgelehnt.“ Schließlich sitzt Siegfried Bossack an der Quelle: Als Chef des Sächsischen Feuerwehrmuseums in Zeithain hat er sogar Zugriff auf die Einsatzfahrzeuge, die damals vor Ort waren. „Und das Gebäude der freiwilligen Feuerwehr an der Pausitzer Straße hat sich ja seitdem auch nicht verändert, leider.“ Die Sendung will er am Abend ganz in Ruhe schauen. Die DVD des Filmes soll später auch in der Ausstellung gezeigt werden – ein reales Stück Feuerwehr-Geschichte aus Riesa.

Filmtipp: Die MDR-Reihe Lebensretter berichtet am Donnerstag, 26. Januar, um 20.15 Uhr unter anderem über die Explosion im ehemaligen VEB Ölwerke Riesa.

