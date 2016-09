Die Mädchen sind auf dem Vormarsch 218 Kinder wurden im ersten Halbjahr im Freitaler Klinikum geboren, mehr Mädchen als Jungen.

218 Kinder erblickten im ersten Halbjahr im Freitaler Klinikum das Licht der Welt.

Freital/ Dippoldiswalde. Im ersten Halbjahr 2016 kamen im Helios-Klinikum Freital insgesamt 218 Kinder zur Welt, davon 105 Jungen und 113 Mädchen. Im gesamten vergangenen Jahr war die Zahl der Geburten unter 500 geblieben – wie zuletzt 2012. Insgesamt wurden 2015 in Freital 469 Kinder geboren, davon waren 249 Jungen und 220 Mädchen. Es müssten im zweiten Halbjahr also wieder mehr Kinder geboren werden, um diese Zahl der Geburten von 2015 zu erreichen oder gar zu überbieten.

In der Geburtsklinik in Pirna kamen im ersten Halbjahr 386 Kinder zur Welt. Es gab auch dreimal Zwillinge. Im gesamten vergangenen Jahr wurden in Pirna 792 Kinder geboren.

Bei den beliebtesten Vornamen gibt es nur wenig Veränderung. Der Favorit bei den Vornamen der Mädchen ist laut Klinik in Freital Emma – wie im Vorjahr, der Name wurde fünfmal vergeben. Dann folgen Hannah, Laura und Nele. Im vergangenen Jahr waren es noch Charlotte und Lea.

Die Liste der beliebtesten männlichen Vornamen wird in Freital bisher angeführt von Anton, Ben und Oskar – mit jeweils fünf Kindern, die diese Namen tragen. 2015 lagen Lenny und Theo vorn. Ben, der schon 2014 der beliebteste Vorname war, landet 2015 noch auf Platz drei. Es folgen in diesem Jahr Leo und Paul mit gleicher Anzahl. Beliebte Jungennamen im Vorjahr waren auch Luca, Emil und Jonas.

In Pirna sind Frieda – sieben Mädchen – und ebenfalls Ben –- sechsmal – stark im Kommen. (SZ/sca)

