Die Luxus-Boofen Für eine Nacht im Wald zwischen Schöna und Rosenthal sind jetzt zwei Biwak-Plätze nutzbar. Aber nicht mehr lange.

zurück Bild 1 von 3 weiter So kann man einen Abend und eine Nacht am Taubenteich verbringen. Tobias Maisch, Fabian Nendel und Jan Herold (vorn v.l.) und Herwig Hackenberg (oben) und Carolin Siegel von der TU Dresden, zeigen, wie das aussehen könnte. Sie alle haben an der Konstruktion mitgearbeitet. © Kristin Richter So kann man einen Abend und eine Nacht am Taubenteich verbringen. Tobias Maisch, Fabian Nendel und Jan Herold (vorn v.l.) und Herwig Hackenberg (oben) und Carolin Siegel von der TU Dresden, zeigen, wie das aussehen könnte. Sie alle haben an der Konstruktion mitgearbeitet.

Die Architekturstudenten Maximilian Werner, Léa Wassong, Kevin Woelke, Farhad Babayev, Niklas Chwastek und Georg Hühn (v.l.) zeigen ihre selbst gebaute Hütte in Holzrahmenbauweise nahe des Zschirnsteins.

Auf zwei Ebenen kann in einer der neuen Biwakhütten übernachtet werden.

Der Letzte macht die Klappe zu! Auf diese Art können die neuen Schutzhütten verschlossen werden, die jetzt auf zwei Biwak-Plätzen im ausgedehnten Waldgebiet zwischen Schöna und Rosenthal eingeweiht wurden. Zu dem Festakt kamen die Erfinder und Erbauer von der Technischen Universität Dresden sowie die Betreiber vom Staatsbetrieb Sachsenforst ausnahmsweise per Gruppentransport mit Auto in den Wald. Ab sofort sind die Schutzhütten aber nur für Wanderer gedacht, die zu Fuß unterwegs sind. Öffentliche Straßen enden wahlweise in Rosenthal oder Cunnersdorf.

Für die Biwak-Plätze am Taubenteich und südlich des Zschirnsteins gibt es strenge Regeln. „Wir wollen ja keine Konkurrenz für Campingplätze oder Vermieter werden“, sagt Uwe Borrmeister, der Leiter des Forstbezirks Neustadt beim Sachsenforst, der die Biwak-Plätze betreibt. Auf diesen darf man nur eine Nacht verbringen und muss dann weiterziehen. Das werde von den Forstarbeitern regelmäßig kontrolliert. In einem Umkreis von 20 Metern um die Schutzhütte dürfen auch Zelte aufgestellt werden. „Aber nur kleine und maximal fünf Stück“, erklärt Borrmeister. Es solle ja kein neuer Campingplatz werden. Für größere Gruppen sind die Biwak-Plätze ungeeignet. An der Stelle am Zschirnstein ist offenes Feuer verboten. Am Taubenteich ist das dagegen erlaubt, weil im Notfall ausreichend Löschwasser vorhanden wäre. Griffbereit sind Schaufel, Eimer und Erste-Hilfe-Utensilien an einem Holzgerüst angebracht. Das wird wieder abgeräumt, wenn Ende Oktober die Biwak-Plätze geschlossen werden. Wer sie also dieses Jahr noch nutzen will, müsste sich sputen.

„Das ist ein großes Glück“

Die erste Idee zu dem Projekt kam von der Fakultät Architektur von der TU Dresden. „Dann hatten wir beim Sachsenforst angefragt, ob eine Hütte tatsächlich aufgestellt werden könnte“, sagt Professor Gerald Staib von der TU. Dort wurde man mit offenen Armen empfangen. Jetzt wurden sogar zwei Hütten aufgestellt. Im nächsten Jahr soll eine dritte folgen. Das will der Sachsenforst dann unabhängig von der Universität umsetzen. Der genaue Standort ist noch offen. Fest steht nur, dass er am Forststeig liegen soll. Das ist ein etwa 100 Kilometer langer, grenzüberschreitender Wanderweg im linkselbischen Bereich, der derzeit in der Planung ist.

Keine Reservierungen zurück 1 von 2 weiter Wer Biwak-Plätze zwischen April und Oktober nutzen will, braucht ein Trekkingticket. Erhältlich ist es z. B. bei Globetrotter Dresden, Kletterwald Königstein, Nationalparkzentrum Bad Schandau oder dem Sachsenforst. Kosten: Erwachsene 5 Euro, Kinder 1 Euro (mind. 10 Euro pro Zelt). Reservierungen sind nicht möglich. Alle Infos

Für die Studenten war es inklusive der Testübernachtung im tiefen Wald das spannendste Projekt, das sie umsetzen und erleben durften. „Das ist ein großes Glück, bereits als Student sehen zu können, dass ein eigenes Projekt tatsächlich gebaut wird“, sagt Léa Wassong. Die junge Französin hat sich für ein Architektur-Studium in Dresden entschieden. Zusammen mit Farhad Babayev hatte sie die Hütte am Zschirnstein entworfen. In einem Wettbewerb gewannen sie den ersten Preis dafür. Bei der Wolf System GmbH in Stolpen hatten die Studenten die Teile angefertigt. Nicht alle Ideen waren umsetzbar, vieles musste im Produktionsablauf verändert werden. „Das ist für Architekten dann mal Alltag und war eine gute Übung“, sagt Professor Staib. Die Rechte an den Entwürfen liegen bei der TU Dresden. Ob daraus vielleicht mal ein Start-up-Unternehmen wird, das ist ungewiss. Ausschließen will aber niemand.

Die Holzhütten stehen auf kleinen Betonwürfeln. Richtige Fundamente durften es nicht sein. „Wir wollten ja keine Gebäude in den Wald bauen, sondern Schutzhütten, in denen man ein Dach überm Kopf hat“, sagt Uwe Borrmeister. Deshalb habe man sich für kleinere Modelle entschieden. Das wurde von der Bauaufsicht im Landratsamt geprüft und genehmigt, heißt es.

Die Hütte am Zschirnstein sieht trotzdem wie ein Haus aus. Vor die Fensteröffnungen sollen noch Holzklappen angebracht werden. Fensterglas wird es nicht geben. Wer auf den Holzpritschen übernachten will, muss sich auch alles dafür mitbringen. Wasser, Strom oder ausreichend Handyempfang gibt es nicht. Nur eine Komposttoilette.

Nicht nur deshalb gelten die Schutzhütten auch als Luxus-Boofen. Beim Boofen wird unter Felsvorsprüngen campiert. Offenes Feuer ist verboten. Am Taubenteich ist dagegen eine Feuerstelle angelegt und gibt es Sitzgelegenheiten. Die Klappen an den Hütten bleiben die Nacht über offen, das Naturerlebnis ist also dem Boofen sehr ähnlich. Am Taubenteich muss man den Platz allerdings mit Wildschweinen teilen, wie die aufgewühlte Wiese zeigt.

zur Startseite