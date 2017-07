Die Luft brennt In der Feuerwehr und im Stadtrat ist man sich uneinig. Darunter hätten beinahe die Oelsener gelitten.

Unstimmigkeiten gibt es innerhalb der Feuerwehr. © Marko Förster

Die Oelsener Feuerwehr fährt einen Barkas, der ist alt und war vorher in Breitenau im Einsatz. „Eine Zumutung“ nennt Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) das Fahrzeug. Deshalb war seit Längerem eine Neuanschaffung geplant. Nun ist es fast so weit. Für 145 000 Euro soll die Oelsener Feuerwehr ein Tragkraftspritzenfahrzeug bekommen, 94 000 Euro gibt es als Förderung. Soweit so gut, doch fast wäre den Oelsenern das Auto wieder genommen worden, bevor sie es überhaupt hatten. Die CDU wollte die Anschaffung nämlich auf Eis legen. Zwar betonte Robert Kühn (CDU), das bedeute nicht, dass man das Auto nicht wolle, aber erst einmal soll die geforderte Analyse vorliegen. Darüber, wie einsatzfähig die einzelnen Feuerwehren sind, wer von den Feuerwehrleuten wo arbeitet, welche Wege zurückzulegen sind und wie es mit den Ausrückezeiten aussieht etc. Das soll vorliegen, bevor weiter entschieden wird.

Die am Donnerstag bei der Entscheidung im Stadtrat anwesenden Oelsener Feuerwehrleute hielten die Luft an. Mit vier Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Kauf mehrheitlich beschlossen.

„Ich habe es satt“

Nicht abgeschlossen hingegen sind offenbar Unstimmigkeiten innerhalb der Feuerwehr. Ein Antrag auf Mitgliedschaft brachte die Konflikte an die Öffentlichkeit. Es geht um einen jungen Mann, der in Dresden in der Berufsfeuerwehr und in der Pirnaer Wehr ist und nun auch noch Mitglied in Bad Gottleuba-Berggießhübel werden wollte. Während die Gottleubaer damit kein Problem hatten, prüfte der erst dieses Jahr gewählte Stadtwehrleiter Michael Gröbe genauer. Dazu sei er verpflichtet. Die Satzung besage unter anderem, Feuerwehrleute dürfen in keiner anderen Hilfsorganisation Mitglied sein. Es kann Ausnahmen geben. Eigentlich kein Grund für Streitereien. Doch in den Feuerwehren hat das für Zoff und etliche Gerüchte gesorgt. Gröbe deutet an, nicht von allen Wehrleitern akzeptiert zu werden.

Die Stadträte hörten zu und staunten. Lothar Seifert (Linke) riss dann der Geduldsfaden. Die Probleme der Feuerwehr seien in mehreren Sitzungen besprochen worden, er dachte, es sei nun alles geklärt. Nun höre er von verschiedenen Seiten dies und das. „Das gefällt mir nicht. Ich habe es satt.“ Er wolle einfach, dass es klappt, ohne persönliche Animositäten.

Gröbe versuchte, das Bild noch einmal geradezurücken. Die 120 Kameraden in den sieben Wehren sind sehr gut ausgebildet, die Technikerneuerung geht voran, alle sind einsatzbereit – „Wir stehen gut da.“ Und: Die von den Räten geforderte Analyse werde im dritten Quartal vorliegen. Er habe schon wichtige Zuarbeiten gemacht.

Was den Mehrfach-Feuerwehrmann betrifft, sei man sich einig: Gut ausgebildete Leute werden gebraucht, sagte Bürgermeister Mutze. Ist der Knatsch damit beendet?

zur Startseite