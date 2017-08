Die „Lütte“ hat geheiratet

Hochzeit auf Langeoog. © privat/dpa

Die Sängerin Angelika Mann (68), in der DDR mit dem Spitznamen „Die Lütte“ ein Publikumsliebling, hat nach 18 Jahren ihren Lebenspartner Ralf Rasch (64) geheiratet. „Es war eine sehr lustige und lehrreiche Hochzeit“, sagte sie am Donnerstag nach der Zeremonie auf der ostfriesischen Insel Langeoog.

Angelika Mann, nur 1,49 Meter groß, begann ihre Karriere in den 1970er-Jahren in Ost-Berlin - zunächst an der Seite von Reinhard Lakomy, später mit eigenen Bands. (dpa)

zur Startseite