11.30 Uhr: Die Lok wird angehoben

Montag, 11.30 Uhr: Jetzt wird es ernst. © SZ/Uwe Soeder

Jetzt wird es ernst. Die Lok wird gleich angehoben. Davor hatte Heinrich Schleppers die größte Angst. Immerhin 85 Tonnen wiegt das Teil! Es kommt auf einen Tieflader mit zehn Achsen sagt, so Christian Pilz von der Firma Kahl. Alle sind lenkbar, nur dadurch ist es möglich, die Lok vom Bahnhofsgelände zu bekommen. Die Lok muss jetzt noch befestigt werden. Dann werden die Kräne abgebaut. Um eins ist frühestens Abfahrt, meint Thomas Gollmer von der Transportfirma. Heinrich Schleppers ist total erleichtert, dass die Lok endlich an den Seilen hängt.

10.30 Uhr: Millimeterarbeit beim Verladen

Montag, 10.30 Uhr: Das Verladen beginnt. © SZ/Uwe Soeder

Der Tender jetzt auf dem Tieflader. Aber das ist erst der leichtere Teil. Der schwierigere ist die Lok, und die kommt erst noch. Zahlreiche Zuschauer stehen auf beiden Straßenseiten. Es sind sicher mehr als 300, darunter ganze Schulklassen, aber auch viele Rentner. Eine ältere Frau ist in dem Trubel gestürzt und hat sich leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde gerufen. In der ersten Reihe steht der elfjährige Florian aus Bautzen. Er ist hat sein Taschengeld für die Lok gespendet. Florian ist jüngstes Mitglied der Eisenbahnfreunde und Pate der Lok."Ich bin froh, dass die Lok nicht verschrottet wird. Der Umzug dauert sehr lange, aber ich denke, es sieht gut aus...," sagt Florian.

10.00 Uhr: Ein Problem ist gelöst - der Zeitplan wackelt trotzdem

Montag, 10 Uhr: Das Wasserkran-Problem ist gelöst, doch der Transport verzögert sich weiter. © SZ/Uwe Soeder

Das Wasserkran-Problem ist gelöst. Jetzt werden vier Seile am Tender befestigt. Insgesamt 50 Helfer sind hier mittlerweile im Einsatz. Das Verladen zieht sich. "Es gibt hier noch Einiges zu tun. Vor 15 Uhr kann der Transport wahrscheinlich nicht starten", sagt Christian Pilz von der Firma Kahl. Heinrich Schleppers ist optimistischer. Er hofft, dass die Lok gegen Mittag auf den Weg gebracht werden kann.

9.00 Uhr: Probleme mit den Schrauben

Montag, 9 Uhr: Es gibt erste Probleme beim Abbau. © SZ/Uwe Soeder

Beim Abbau der Bahnhofslok gibt es ein Problem: Der so genannte Wasserkran muss eigentlich als Erstes entfernt werden. Aber das klappt nicht richtig. Die Schrauben lösen sich nicht. Jetzt werden sie einzeln abgeflext. Das kann dauern...

8.15 Uhr: Das Verladen beginnt

Montag, kurz nach 8 Uhr: Das Verladen der Lok geht los © SZ/Uwe Soeder

Großer Bahnhof für die Bautzener Bahnhofslok: Zahlreiche Zuschauer waren schon in den frühen Morgenstunden zum Bautzener Bahnhof gekommen, um den Abtransport der Lok live zu verfolgen. Drei Kamerateams hatten sich positioniert. Bereits um 6 Uhr rollten sechs blaue Laster an. Zwei Kranwagen wurden in Position gebracht. Eine Verzögerung gab es aber durch drei Falschparker am Bahnhof. Ihre Fahrzeuge mussten zuerst abgeschleppt werden. Stadtrat Heinrich Schleppers, der sich seit Monaten für die Lok stark gemacht hatte, sagte am Morgen: "Ich bin blass geworden, als ich gesehen habe, wie viele Fahrzeuge kamen. Was da alles dazugehört – Wahnsinn." Als Erstes wird der Tender auf den Tieflader gehoben. Die Vorbereitungen dafür laufen. Ansonsten gibt es insgesamt eine kleine Planänderung. Die Lok wird eimal komplett gedreht, damit sie am neuen Standort Richtung Görlitz ausgerichtet werden kann.

Schilder verbieten das Parken

Ab Sonntagabend mussten die Parkflächen rund um die Lok freibleiben. © SZ/Uwe Soeder

Freitagmittag standen rund um die Lok schon die Verbotsschilder. Damit das Verladen reibungslos vonstatten gehen kann, mussten die Parkflächen ringsum frei sein.

Geländer sind abgebaut

Das Geländer ist abgebaut. © SZ/Uwe Soeder

Am Freitagvormittag ist das Geländer rund um die Lok abgebaut worden. Das hohe Unkraut wurde bereits eine Woche zuvor, anlässlich des Tages des offenen Denkmals beseitigt.

Der neue Standort

Auf diesem Gleis soll künftig die Lok stehen © Carmen Schumann

Auf der Packhofstraße wird der neue Standort der 52 8056-5 sein. Hier wurde schon vor einigen Tagen ein kleines Gleisstück verlegt. Es wurde von der Firma Gleisbau Bautzen gesponsert. Die Lok wird dann aus Richtung des Bahnhofs und des Bahnsteigs zu sehen sein.

Vor dem Umzug

Die Dampflok der Baureihe 52 am alten Standort vor dem Bahnhof. © SZ/Uwe Soeder

Die Signale stehen auf Fahrt: Nach 29 Jahren auf dem Bautzener Bahnhofsvorplatz zieht die Dampflok der Baureihe 52 um. Sie wird jenseits der Gleise, an der Packhofstraße, ihren neuen Standort haben. Diesen Montag soll sie auf die Reise gehen.

Grund für den Umzug ist der Verkauf des Bahnhofs an einen Investor. Der will das Gebäude sanieren und unter anderem an das Landratsamt vermieten. Am jetzigen Standort der Lok sollen Parkflächen entstehen. Die Deutsche Bahn wollte die Lok verschrotten. Kein Kaufinteresse hatte die Stadt Bautzen. Ein Verein, die Ostächsischen Bahnfreunde, kaufte das Dampfross, und durch 40.000 Euro private Spenden ist die weitere Existenz gesichert.

Der Umzug soll diesen Montag vonstatten gehen. Dazu kommt es im Zeitraum zwischen 10 und 14 Uhr auf der Route über die Tzschirnerstraße, Neusalzaer Straße und Packhofstraße zu verschiedenen Verkehrseinschränkungen. Wenn der Transport mit dem 140-Tonnen-Koloss über die Bahnbrücke fährt, gilt dort sogar strenges Zutrittsverbot.

Hier gibt es einen detaillierten Vorbericht über den Ablauf des Umzugs.

