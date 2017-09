Die Liwanzen-Könige Ein Bistro in Jiretín bietet leckere Süßspeisen an – und ist ein gefragter Anlaufpunkt im Schluckenauer Zipfel geworden.

Liwanzen sind kleine Pfannkuchen aus Böhmen beziehungsweise dem einstigen Sudetenland – unter anderem sind sie auch als schmackhafte Süßspeise der Wiener Küche bekannt.

Genuss. Freude. Fantasie und Liebe zu regionalen Produkten. Diese Philosophie hat zwei geschäftstüchtige Tschechen, die früher in einer Genossenschaft gearbeitet haben, zusammengebracht. Zuerst haben sie gemeinsam Schokoladen-Marmeladen produziert, nun führen sie direkt am Marktplatz in Jiretín od Jedlovou (Georgenthal) im Schluckenauer Zipfel ein Liwanzen-Bistro. Dort können ihre Gäste mit ihrem Geschmack experimentieren. „Es ist die ideale Möglichkeit, mehrere unserer Spezialitäten auf einmal auszuprobieren“, sagt Petr Heinrich. Der frühere Maschinenbauer mit deutschen Wurzeln aus Varnsdorf (Warnsdorf), kocht mit Vergnügen drei Tage in der Woche Konfitüre. Die restlichen vier Tage bäckt und verkauft er Liwanzen – kleine Pfannkuchen aus Böhmen beziehungsweise dem einstigen Sudetenland, die heute auch als schmackhafte Süßspeise der Wiener Küche bekannt sind.

„Kinder essen bei uns am liebsten Liwanzen mit Strudelmarmelade, Frauen bevorzugen Birnenvariationen und Männer bestellen sich Kokos mit Schokolade oder Karamell mit Chili“, verrät der zweite Geschäftspartner, Petr Kacálek. Zurzeit steht bei ihrer Kundschaft auch Zwiebelmarmelade hoch im Kurs. Diese passe nicht nur zu den Liwanzen, sondern auch zu Fleisch und Burgern und eignet sich daneben auch zum Verfeinern von Suppen, sagt Kacálek.

Um Werbung für ihr Liwanzen-Bistro zu machen, stellt sich das Männerduo aus Jiretín auch bei Kulturveranstaltungen im Schluckenauer Zipfel vor. Dort werden Liwanzen in einem Verkaufstand gebacken und das Interesse der Konsumenten getestet, erklärt Petr Heinrich. „Überall werden nur Palatschinken oder Crepes gemacht. Die Leute vergessen darüber fast unsere guten Liwanzen“, befürchtet Heinrich. Dabei seien regionale Gerichte wichtig, sind verbunden mit Heimat, schönen Erinnerungen und Traditionen.

In Jiretín werden die Liwanzen nach einer eigenen, streng geheim gehaltenen Rezeptur zubereitet. Die beiden Inhaber des Bistros legen großen Wert darauf, dass alle Zutaten frisch sind und Bioqualität haben. Für eine optimale Zubereitung eignet sich eine Liwanzen-Pfanne, eine gusseiserne Pfanne mit runden Vertiefungen. Man könne aber auch einfach Metallringe verwenden und diese in eine handelsübliche Pfanne setzen, sagen die beiden Köche. Ist die Unterseite gebräunt, wendet man die Liwanzen und bäckt sie auch auf der anderen Seite goldgelb.

Doch auch die Arbeit mit Marmeladen kommt im Jiretíner Liwanzen-Bistro nicht zu kurz. „Wir probieren ständig neue Obstkombinationen aus und entwickeln neue Ideen“, sagt Petr Heinrich – und nennt als Beispiele Kiwi und Ingwer oder Heidelbeeren mit Lavendel. So entstanden auch schon neue Sorten, die die beiden Köche in anderen Läden mit regionalen Produkten im Schluckenauer Zipfel verkaufen. „Die Leute schauen nicht mehr so auf den Preis, wenn sie sehen, dass es sich um gute Produkte handelt“, sagt Petr Heinrich.

Im Oktober will sich die kleine Jiretíner Firma auch in Deutschland vorstellen: im Kloster St. Marienthal. Schon vor zwei Jahren habe man in Deutschland Obst- und Gemüselieferanten gesucht, sagt Petr Kacálek. Damals leider erfolglos. „Es wäre für uns günstiger, als nach Litomerice (Leitmeritz) oder Roudnice zu fahren“, so Kacálek.

Da liegt Deutschland schon näher, und das nicht nur in geografischer Hinsicht. Jiretín pod Jedlovou ist eine Gemeinde im Lausitzer Gebirge, dicht an der Grenze zu Deutschland gelegen. Vor 1945 hatte der Ort etwa 2 500 Einwohner, nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung sank die Einwohnerzahl auf heute knapp 600. Der Ort verlor deswegen das Stadtrecht. Die Touristen zieht es heute vor allem zum Massiv des drittgrößten Berges des Gebirges, den Jedlová. Zum Gipfel führt von der Bahnstation Jiretín pod Jedlovou ein grün markierter Wanderweg. Auf dem Gipfel stehen ein 23 Meter hoher Aussichtsturm und eine Bergbaude. Vom Turm aus bietet sich eine schöne Aussicht auf die Böhmisch-Sächsische Schweiz, die Lausitz, das Isergebirge und das Böhmische Paradies.

