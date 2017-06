Die Lipsiade wird zur Goldquelle Meißens Rettungsschwimmer sind eine Macht. Alle Staffeln überrunden die Konkurrenz.

Geburtstagskind Tommy Kretzschmar machte sich selbst das wohl schönste Geschenk: Gold. © Daniel Förster

Es bleibt dabei. Die Rettungsschwimmer der DLRG-Gliederung „Niederes Elbtal„ sind in diesem Jahr nur schwer zu schlagen. Den jüngsten Beweis erbrachten die 17 Aktiven bei der „Lipsiade“ in Leipzig. Dort konnten sich sämtliche Sportler aus Meißen im Vorderfeld platzieren.

Schon die Jüngsten waren ihren Kontrahenten um einiges voraus. Im Einzel-Mehrkampf siegten in der AK 7/8 sowohl Jannes Balzke bei den Jungen als auch Tessa Hickethier bei den Mädchen. Tessa bekam für ihre 25-Meter-Flossen-Tauchleistung sogar Beifall von Teilnehmern und Zuschauern. Kimi Godzina (AK 9/10) machte bei ihrem ersten Wettkampf mit der Silbermedaille auf sich aufmerksam. Bei den Jungen dieser Altersgruppe konnte sich diesmal Friedrich Eisenmenger an die Spitze des Feldes setzen, dicht gefolgt von den Brüdern Niklas und Hannes Birke. Die Dominanz der Meißner in dieser Altersklasse bewiesen Gustav Bosch, Justus Meyer und Elias Hackert auf den folgenden Plätzen.

Mit einer kämpferischen Leistung sicherte sich Aline Scheidhauer die Goldmedaille in der stark besetzten AK 11/12 weiblich. Stephanie Nix erschwamm sich mit einem geringen Abstand die Bronzemedaille. Jesse-Ray Brunsch freute sich in dieser AK über die Silbermedaille. Hervorragend auch die Leistungen von Sarah Hackert (2.) und Jule Hartmann (3.) in der AK 13/14 weiblich. Beide mussten nur ganz knapp einer Leipzigerin den Vortritt lassen. Geburtstagskind Tommy Kretzschmar beschenkte sich selbst mit dem souveränen Sieg in der AK 13/14 m.

Bei den Mädchen der AK 15/16 setzte sich Undine Lauerwald mit großem Abstand und Bestzeiten vom Feld ab. Carolin Kuschke bewies ihr gewachsenes Leistungsvermögen auf dem Bronzerang.

Nicht zu schlagen waren wieder einmal die drei Staffeln aus Meißen. Fehlerfrei überrundeten sie alle anderen Teams. Die AK 12 m siegte Staffel 1 mit Stephanie Nix, Aline Scheidhauer, Kimi Godzina,Niklas Birke und Hannes Birke vor der Staffel 2 (Elias Hackert ,Gustav Bosch ,Friedrich Eisenmenger ,Jesse Ray Brunsch, Justus Meyer). Mit Frauenpower sicherte sich die „Männerstaffel“ der AK 15/16 mit dem „Quotenmann“ Tommy Kretzschmar sowie Sarah Hackert, Jule Hartmann, Carolin Kuschke und Undine Lauerwald ebenfalls die Goldmedaille.

