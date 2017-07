Die Linke unterstützt Pötzsch Für den OB-Wahlkampf stellt die Partei keinen eigenen Bewerber, gibt aber eine Empfehlung ab.

Oberbürgermeister Thorsten Pötzsch © 3II/ Daniel Schaefer

Seit nunmehr 27 Jahren stellt die Stadtratsfraktion der Linken in aller Regelmäßigkeit einen Kandidaten zu den Oberbürgermeisterwahlen. Das ist in diesem Jahr anders. Statt eines Bewerbers aus den eigenen Reihen unterstützen die Linken den amtierenden Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext). Das teilte der Ortsverband am Mittwoch mit.

Im Juni seien viele Gespräche geführt worden, heißt es in der Mitteilung, nicht nur mit Pötzsch, sondern auch mit Rico Jung. Er behält als Kämmerer aktuell die Finanzen der Stadt im Blick und tritt als freier Kandidat an. Inhaltlich sahen die Linken bei Pötzsch eine größere Kongruenz mit den Zielen, mit denen sie selbst in die Kommunalwahl 2014 gegangen waren: Strukturwandel, Trinkwasser und der Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden. Die Errichtung eines neuen Einkaufszentrums, wie Jung sie vertritt, sei dagegen schon bei der OB-Wahl vor sieben Jahren keine Option gewesen, so der Ortsvorstand. (SZ/sdt)

