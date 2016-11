Die Linke hat einen neuen Vorstand Die Genossen wollen in Freital wieder aktiver werden – und auch jünger.

Mehr junge Mitglieder werben, mit Bürgern wieder stärker in Kontakt kommen und Verbindung zu anderen Vereinen aufbauen: Das sind einige der Ziele, die sich der Ortsverband der Linken für Freital, Tharandt und Wilsdruff für die Zukunft gesteckt hat. Bei ihrer Gesamtmitgliederversammlung hat der Ortsverband einen neuen Vorstand gewählt. Dabei wurde Jörg Kühnast erneut zum Vorsitzenden bestimmt. Der 50-Jährige ist bereits seit zwei Jahren im Amt.

Mit ihm zusammen nimmt ein fast völlig neuer Vorstand die Arbeit auf. So ist Jörg Mumme zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Außerdem künftig im Vorstand vertreten sind Nicole Wachsmuth und Roland Willing. Karin Müller, die für die Linken auch im Stadtrat sitzt, war bisher schon im Vorstand tätig. Neu dort mit dabei ist auch Karin Rauschenbach, die Vorsitzende der Freitaler Tafel. Der Verein ist einer derjenigen, mit dem die Linke künftig enger zusammenarbeiten will.

„Wir müssen in Freital wieder aktiver werden und stärker die wirtschaftlich schwachen Bevölkerungsschichten in den Fokus nehmen“, sagt Jörg Kühnast. In den vergangenen beiden Jahren ist damit bereits begonnen worden. So sollen auch die regelmäßig veranstalteten offenen Abende fortgeführt werden. Außerdem möchte er die Ortsgruppe, die derzeit etwa 100 Mitglieder zählt, verjüngen. Wie, das soll auf der konstituierenden Sitzung Thema sein.

Jörg Kühnast hält jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr im Bürgerbüro der Linken-Landtagsabgeordneten Verena Meiwald seine Sprechstunde ab.

