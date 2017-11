Fußball Die Liga spielt verrückt In der Landesliga gibt es fast jede Woche einen Führungswechsel. Großenhain spielt dabei für viele überraschend vorn mit. Stahl Riesa und der Radebeuler BC haben jedoch noch Luft nach oben.

Zuletzt zeigte sich der Großenhainer Clemens Krüger (verdeckt) wieder in Torlaune, traf unter anderem gegen den Radebeuler BC ziemlich spektakulär. Am Sonnabend sind seine und die Torinstinkte der Mitspieler erneut gefragt, wenn die Punkte des Spiels gegen Rapid Chemnitz in der Röderstadt bleiben sollen. © M. Kost

Am 22. November spielt der Radebeuler BC beim Landesklässler in Oderwitz um den Einzug ins Halbfinale um den Fußball-Landespokal. Das wäre einer der größten Erfolge der Kicker aus der Karl-May-Stadt, zumal mit Neugersdorf, Chemie Leipzig und Auerbach bisher ausschließlich Regionalligisten qualifiziert sind.

Allerdings setzt RBC-Trainer Matthias Müller derzeit alles daran, die Pokalpartie aus den Köpfen seiner Jungs zu bekommen, denn erst einmal steht am Samstag ab 14 Uhr das Punktspiel im Grimmaer Stadion der Freundschaft an. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle fünf Plätze und vier Punkte. Die Radebeuler haben als Tabellenelfter sechs Zähler Abstand auf den ersten Abstiegsplatz. Das klingt fast beruhigend, ist es aber nicht, denn der Reichenbacher FC (14.) hat zwei Spiele weniger absolviert.

„Wir müssen uns strecken, damit wir mit einem gewissen Polster nach unten in die Winterpause gehen können“, sagt Trainer Matthias Müller. Der 63-Jährige weiß aber, dass das in der Muldestadt ein schwieriges Unterfangen wird. Zumal die Grimmaer, vor der Saison als einer der Titelfavoriten gehandelt, als Tabellensechster schon acht Zähler hinter Spitzenreiter FC 1910 Lößnitz rangieren. „Wir müssen unbedingt unsere Durchschlagskraft verbessern“, fordert „Lotte“ Müller. In den letzten Heimspielen gelang gegen Niesky und Reichenbach kein Tor, zum Glück stand aber die RBC-Defensive sicher und es reichte jeweils zu einem 0:0. „Vorn fehlt es an Genauigkeit und Kaltschnäuzigkeit, dadurch strahlen wir zu wenig Torgefahr aus.“ Müller hat die Probleme angesprochen, „nun ist es an der Mannschaft, mit einem Erfolgserlebnis vor dem Pokal-Viertelfinale für neues Selbstvertrauen zu sorgen“.

Der Großenhainer FV geht als Tabellenzweiter in diesen 13. Spieltag - zwei Zähler hinter Lößnitz und punktgleich mit Hohenstein-Ernstthal und Markkleeberg. In den vergangenen Wochen wechselte die Spitzenposition stetig. „Die Liga spielt verrückt“, sagen viele Trainer. Ein Meisterschaftsfavorit hat sich bisher nicht herausgeschält. Ein Führungswechsel ist diesmal nicht zu erwarten da, da die Lößnitzer das Schlusslicht aus Plauen erwarten. Unklar ist weiterhin, ob die Reserve der Vogtländer zur Rückrunde noch antritt. Dem VFC Plauen soll erneut die Insolvenz drohen. Ungeachtet dessen, wollen die Großenhainer ihren „Silberrang“ am Samstag im Heimspiel gegen Rapid Chemnitz (13.) verteidigen.

Dabei hoffen die Gastgeber auch auf den „Bonus“ ihrer gewohnten Spielstätte auf der Jahnkampfbahn. Stand Donnerstagnachmittag befindet sich der dortige Rasen in einem guten Zustand, so dass das Spiel am Sonnabend um 13.30 Uhr angepfiffen werden soll.

Zeitgleich trägt die BSG Stahl Riesa (7.) ihre Heimpartie gegen Neuling Lipsia Eutritzsch (10.) aus. Nach dem starken Auftritt in Markkleeberg (4:1) will die Mannschaft von Trainer Daniel Küttner nun auch ihrem Heimpublikum gute Fußballkost bieten. Bei einem „Dreier“ winkt Stahl sogar der fünfte Platz. Statistisch stehen die Chancen dafür gar nicht schlecht. Denn Eutritzsch gewann zwar seine sämtlichen fünf Heimspiele in der laufenden Saison. Auswärts dagegen sieht die Bilanz düster aus: sechs Spiele, sechs Niederlagen, Torverhältnis 4:19.

