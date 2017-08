Die „Lifeline“ sticht in See Das Schiff der Seenotretter aus Dresden macht die Leinen los zur ersten Mission im Mittelmeer. Trotz erheblichen politischen Gegenwinds.

Axel Steier macht mit dem Verein Mission Lifeline die Leinen los zur Seenotrettung im Mittelmeer. © Stefan Becker

Das Zuschauen hat ein Ende und Mission Life sein erstes großes Ziel erreicht: Der Dampfer für die Seenotrettung made in Sachsen heißt „Lifeline“, der Termin für die Taufe auf Malta steht schon und im September läuft das Schiff aus zu seiner ersten Fahrt ins Mittelmeer.



Dass plötzlich alles ganz schnell ging, obwohl auf dem Spendenkonto noch knapp 18 Prozent der angestrebten Summe fehlen, liegt an einem Deal der Seenotretter, wie Axel Steier erzählt: Der Verein „Sea Watch“ aus Berlin überlässt den Sachsen sein kleineres Schiff „Sea Watch 2“ und investiert den Kaufpreis plus eigener Spenden seinerseits in ein neues Boot mit größerer Kapazität – die „Sea Watch 3“ - das 50-Meter-Schiff fuhr zuvor für die „Ärzte ohne Grenzen“.



Doch die internationale Hilfsorganisation pausiert momentan. Ebenso die bayerischen Retter der „Sea-Eye“. Denn seit die libysche Regierung eigenmächtig seine Hoheitsgewässer ausgeweitet hat und den Seenotrettern offen drohte, ruhen die Aktivitäten der Helfer. „Wir gehen davon aus, dass die libysche Küstenwache nicht mit EU-finanzierten Waffen in internationalen Gewässern auf Zivilisten aus Europa schießt“, kommentiert Steier die momentane Situation im Mittelmeer.

„Niemand kann die Seenotrettung in internationalen Gewässern verbieten und keine Regierung darf Flüchtlinge an der Flucht hindern – das wäre ja wie in der DDR“, so Steier. „Auch das deutsche Außenministerium hat deutlich dargelegt, was die libysche Küstenwache darf und was nicht. Wir gehen davon aus, dass sich die Situation bis September beruhigt hat. Im Sinne des Search-and-Rescue-Auftrags besteht unsere Aufgabe im Verteilen von Rettungswesten an die Menschen in Seenot, die Gabe von Lebensmitteln und wenn nötig eine medizinische Erstversorgung.“

„Unsere Crew kennt das Schiff, die Gefahren der See und die heiklen Situationen im Rettungs-Einsatz. Dank der Routine können wir sofort starten und helfen und endlich allen unseren Spendern zeigen, dass wir ihr Geld wie versprochen dort einsetzen, wofür sie es uns anvertraut haben.“

Das Schiff misst in der Länge 32 Meter, es kann maximal 400 Schiffbrüchige aufnehmen, aber nur 50 Passagiere transportieren. Das sei bei den Rettungs-Missionen kein Problem, da die privaten Helfer in den Notfällen sowieso die großen Schiffe verständigen und auf diese warten, damit diese dann die „Boat-People“ der jüngsten Generation aufnehmen.

Auch die Crew für die erste Mission steht bereits: Auf der Brücke kommandiert und navigiert Berufs-Kapitän Ari. Um den 600 PS starken Diesel kümmern sich die Maschinisten Moje und Jan. Mitglieder spanischer NGOs stellen die Schnellbootbesatzungen – die seien alle routinierte Feuerwehrleute, die schon in der Ägäis halfen, sagt Steier. Als Ärztin an Bord agiert Dana, assistiert von der Krankenschwester Giuseppina. Das Training für die Crew finde vor dem Ablegen und auf der Hinfahrt statt unter der Aufsicht des Einsatzleiters Martin Ernst.



Die "Lifeline" noch als "Sea Watch 2" im Hafen von Valletta. Foto: Sea Watch



Der Kauf des Schiffes, das wahrscheinlich unter niederländischer Flagge fahren wird, ist eine Sache, das Aufkommen für die Kosten des laufenden Betriebes eine andere. Doch auch für die Aufgabe haben die sächsischen Seenotretter längst eine Lösung parat: „Wir kooperieren mit der spanischen Hilfsorganisation Proem-Aid. Als Partner beteiligen sie sich an den Betriebskosten".





Ein Helfer der spanischen NGO "Proactiva Open Arms" hebt ein Kind aus einem überfüllten Flüchtlingsboot. Foto: dpa



Wenn "Mission Lifeline" zur Jungfernfahrt in See sticht, haben die anderen privaten Hilfsorganisationen wie "Ärzte ohne Grenzen", "Sea-Watch", "Sea Eye" oder "Jugend rettet" dieses Jahr bereits Tausende Flüchtlinge im Mittelmeer vor der libyschen Küste gerettet – und pausieren jetzt: zwangsweise oder freiwillig.



Die "Iuventus" von "Jugend rettet" legte die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Trapani an die Kette. Sie wirft der deutschen NGO in drei Fällen vor, mit Schleppern kooperiert zu haben. Als Beweise dienen der Justiz offenbar Fotos von einer Rettungs-Mission sowie Mitschnitte von Funkgesprächen. Die Seenotretter schweigen zu den Vorwürfe und deuten sie auch als mögliche Antwort der Behörden auf ihre Absage an den verbindlichen Verhaltenskodex für private Seenotretter.





Das Foto der Küstenwache gilt der Staatsanwaltschaft als Beleg für den Kontakt zu den Schleppern ("Trafficanti"). Foto: Guarda Costiera



Dieser Kodex verlangt von den NGOs zum Beispiel, dass sie die Geretteten selbst in italienischen Häfen abliefern, statt sie auf See an größere Schiffe zu übergeben und zur Kontrolle auch bewaffnete Polizisten an Bord lassen. Desweiteren verpflichten sie sich schriftlich, dass sie nicht ungebeten in die libyschen Hoheitsgewässer eindringen; dass sie den Funk zum Orten nie ausstellen und keine Suchscheinwerfer einsetzen.



Eigentlich soll die libysche Küstenwache das Geschäft der Schlepper unterbinden. Von der EU erhält das Bürgerkriegsland über 40 Millionen Euro für die Ausbildung der Mannschaften und zum Kauf von Ausrüstung – und die provisorische Regierung droht den Rettern: Libyen verwandelte seine international anerkannte 12-Meilen-Zone kurzerhand in eine 100-Meilen-Zone und warnt fremde Schiffe vorm unerlaubten Eindringen in die annektierten Gewässer und bricht damit geltendes Recht. Ein Da die Küstenwache in der Vergangenheit bereits Seenotretter beschossen hatte, stoppten jetzt mehrere Hilfsorganisationen ihre Einsätze umd die Sicherheit der Crews nicht zu gefährden, wie Michael Buschheuer von "Sea Eye" auf der Homepage der Retter mitteilte. Auch die "VOS Prudence" der "Ärzte ohne Grenzen" bleibe vorerst im Hafen, meldete die Organisation.





